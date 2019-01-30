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    Уткин: «Ракицкий пришел в «Зенит», а ушел из «Шахтера» и сборной Украины»

    Комментатор и спортивный ведущий Василий Уткин высказал мнение, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий лишится места в сборной Украины после перехода в российский клуб.

    «Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на… На сколько там лет контракт?

    Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в «Зенит», а ушел из «Шахтера», ну, и еще из сборной.

    Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, «ящик Бандеры». Но Ярослав человек широких взглядов.

    Когда я работал на Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома – там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет. Насчет материала – ляд его знает. Сразу ясно – парень чемпион по духу, максималист!

    Барокко. Ему понравится в Петербурге.

    А вообще игрок прикольный. С очень сильными и с очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в «Зените» продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно», – написал Уткин в телеграме.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» 28 января.
    • По информации СМИ, сумма трансфера составила около 10 миллионов, срок контракта – 3,5 года, а зарплата игрока – 2,5 миллиона евро в год.
    • В этом сезоне 29-летний футболист провел за «Шахтер» 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    30.01.2019 12:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3754

      Yev 30 января 2019, 15:02

      Значит он просчитал все варианты.
      Если бы он только начинал свою карьеру, если бы у сборной украдины была бы перспектива стать ну хотя бы чемпионом Европы, если бы у "Шахтёра" была бы внятная прописка (о г.Донецк можно пока забыть) и долгосрочное финансовое благополучие, тогда это другое дело.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 30 января 2019, 13:48

      Через 3.5 года неизвестно,что с украиной будет.А 7.5 млн евро не помешают в любом случае.Да и зачем ему сборная недостраны?

      4
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > александр п 30 января 2019, 17:40

      Скорее непонятно, что через 3,5 года будет с Россией:)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > la verdad 30 января 2019, 18:01

      Россия ещё лет 7-8 должна продержаться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > александр п 30 января 2019, 19:34

      Почему так мало даешь? А что потом будет??

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Леха из Твери 30 января 2019, 19:41

      Это не я ,наука.В 1979 году предсказал распад СССР.В 1999 году предсказал распад России в 2025-2030 году.Кстати сказать раньше всех.Что будет потом ? Ничего хорошего для русских.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 30 января 2019, 13:46

      Вася тебя уже отовсюду нагнали видно мозг последний пропил или сожрал

      -1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 30 января 2019, 13:35

      Всегда защищал Уткина с его сильными и временами очень слабыми мозгами. В зависимости от количества выпитого. Но сегодня... при чём тут "ящик Бандеры" к Донецку в целом и к Ракицкому в частности? Или "золотой унитаз"? А что внутри унитаза? Или телесюжет с ЕВРО-2012 умалчивает? Чо то "поплыл Вася"... "Летять утки..."

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 30 января 2019, 13:34

      Ну а что, правильно всё сказал

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 января 2019, 13:27

      Я уже забеспокоился - Вася начал давать адекватные вью, но, слава богу, это было временное помешательство - вот снова типичный Уткин)))

      4
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