Уткин: «Ракицкий пришел в «Зенит», а ушел из «Шахтера» и сборной Украины»

Значит он просчитал все варианты.
Если бы он только начинал свою карьеру, если бы у сборной украдины была бы перспектива стать ну хотя бы чемпионом Европы, если бы у "Шахтёра" была бы внятная прописка (о г.Донецк можно пока забыть) и долгосрочное финансовое благополучие, тогда это другое дело.
Комментатор и спортивный ведущий Василий Уткин высказал мнение, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий лишится места в сборной Украины после перехода в российский клуб.
«Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на… На сколько там лет контракт?
Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в «Зенит», а ушел из «Шахтера», ну, и еще из сборной.
Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, «ящик Бандеры». Но Ярослав человек широких взглядов.
Когда я работал на Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома – там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет. Насчет материала – ляд его знает. Сразу ясно – парень чемпион по духу, максималист!
Барокко. Ему понравится в Петербурге.
А вообще игрок прикольный. С очень сильными и с очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в «Зените» продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно», – написал Уткин в телеграме.
- Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» 28 января.
- По информации СМИ, сумма трансфера составила около 10 миллионов, срок контракта – 3,5 года, а зарплата игрока – 2,5 миллиона евро в год.
- В этом сезоне 29-летний футболист провел за «Шахтер» 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.