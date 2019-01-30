Уткин: «Ракицкий пришел в «Зенит», а ушел из «Шахтера» и сборной Украины»

Комментатор и спортивный ведущий Василий Уткин высказал мнение, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий лишится места в сборной Украины после перехода в российский клуб.

«Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на… На сколько там лет контракт?

Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в «Зенит», а ушел из «Шахтера», ну, и еще из сборной.

Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, «ящик Бандеры». Но Ярослав человек широких взглядов.

Когда я работал на Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома – там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет. Насчет материала – ляд его знает. Сразу ясно – парень чемпион по духу, максималист!

Барокко. Ему понравится в Петербурге.

А вообще игрок прикольный. С очень сильными и с очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в «Зените» продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно», – написал Уткин в телеграме.