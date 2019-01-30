Покеттино: «Ситуация со стадионом влияет на настроение «Тоттенхэма»

Пёнтек, безусловно удачное приобретение Милана. Я поэтому на них и поставил в матче с Ромой. Посмотрим как дальше сыграют.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино пожаловался на ситуацию вокруг строительства новой арены, открытие которой уже неоднократно откладывалось.
«Идея была в том, чтобы играть на новом стадионе уже в сентябре. Сейчас почти февраль, и мы до сих пор не в курсе, когда переедем. Это очень большое разочарование для каждого. В первую очередь для Даниэля Леви и руководства, потому что они не смогли довести это дело до конца вовремя.
Конечно, это влияет на команду и всех, кто работает в клубе. Поэтому я обязан сохранять позитивный настрой и быть оптимистом. Я всегда призываю фанатов к тому, чтобы они гнали нас вперед, мы нуждаемся в поддержке», – приводит слова Покеттино.
- Новую арену «Тоттенхэма» начали строить в 2016-м.
- Открыть новый стадион планировали матчем АПЛ против «Ливерпуля» 15 сентября, но тестовый ввод арены в эксплуатацию выявил проблемы.
- Лондонцы располагаются на 3-м месте АПЛ.