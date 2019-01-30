Покеттино: «Ситуация со стадионом влияет на настроение «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино пожаловался на ситуацию вокруг строительства новой арены, открытие которой уже неоднократно откладывалось.

«Идея была в том, чтобы играть на новом стадионе уже в сентябре. Сейчас почти февраль, и мы до сих пор не в курсе, когда переедем. Это очень большое разочарование для каждого. В первую очередь для Даниэля Леви и руководства, потому что они не смогли довести это дело до конца вовремя.

Конечно, это влияет на команду и всех, кто работает в клубе. Поэтому я обязан сохранять позитивный настрой и быть оптимистом. Я всегда призываю фанатов к тому, чтобы они гнали нас вперед, мы нуждаемся в поддержке», – приводит слова Покеттино.