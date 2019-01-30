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    Покеттино: «Ситуация со стадионом влияет на настроение «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино пожаловался на ситуацию вокруг строительства новой арены, открытие которой уже неоднократно откладывалось.

    «Идея была в том, чтобы играть на новом стадионе уже в сентябре. Сейчас почти февраль, и мы до сих пор не в курсе, когда переедем. Это очень большое разочарование для каждого. В первую очередь для Даниэля Леви и руководства, потому что они не смогли довести это дело до конца вовремя.

    Конечно, это влияет на команду и всех, кто работает в клубе. Поэтому я обязан сохранять позитивный настрой и быть оптимистом. Я всегда призываю фанатов к тому, чтобы они гнали нас вперед, мы нуждаемся в поддержке», – приводит слова Покеттино.

    • Новую арену «Тоттенхэма» начали строить в 2016-м.
    • Открыть новый стадион планировали матчем АПЛ против «Ливерпуля» 15 сентября, но тестовый ввод арены в эксплуатацию выявил проблемы.
    • Лондонцы располагаются на 3-м месте АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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    30.01.2019 11:32
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    Комментарии108
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 23:00

      Пёнтек, безусловно удачное приобретение Милана. Я поэтому на них и поставил в матче с Ромой. Посмотрим как дальше сыграют.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 23:07

      Олег как там у нас в КП ,Толя победил?

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 23:12

      Да, Толя победил набрав 28 очков, на втором пока идёт Серёга 21, на третьем Макс 18, у меня 8, а у тебя 7. Я второй раз пролетаю в двух последних батлах, одни баранки. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 23:16

      Спасибо.Он долго копил силы и нанес сокрушительный удар.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 23:17

      Причём в 10 матчах набирал больше очков, чем за 15. И даже сейчас при новом подсчёте у меня меньше очков или наберу столько же, если так и останется счёт 1:0 в пользу Милана.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 23:18

      Угадал 4 счёта, я уже писал, что это подарок к Днюхе супруги.)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 23:22

      Олег мне надо заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 23:24

      Добро, Саня, мы с тобой вдвоём остались. Можно и на боковую. Базу на завтра забил и досмотрю футбол, спокойной ночи.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 февраля 2019, 22:43

      всем спокойной...
      рубит так что чуть в душе не заснул

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 февраля 2019, 22:48

      Давай, Андрюша, отдыхай. За выходные "уработался", а завтра в седло с утра.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 3 февраля 2019, 22:48

      Отдыхай Андрей. Всего доброго . Спокойной ночи!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 22:07

      Саша, Толя, добрый вечер, и спокойной ночи! П*лять.. опять третий час ночи...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 3 февраля 2019, 22:09

      Спокойной ночи Сереж! До завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 22:26

      Пока, Серёга, отдыхай. Я за твоё второе место по шаманю.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 23:03

      Макс потерял 3 очка, когда переиграл прогноз в матче Реймс- Марсель. Вначале поставил 1:0, а потом решил на 1:1 исправить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 22:04

      Добрый вечер!
      Родились в этот день.
      1809г. Феликс Мендельсон. немецкий композитор.
      1859г. Гуго Юнкерс. немецк. авиоконструктор.
      1884г. Василий Агапкин. дирижер ,композитор. "Марш славянки"
      1925г. Григорий Пайчадзе.грузинский футболист.Динамо Тб. и Сб. СССР. ЗМС.
      1939г. Деже Новак. венгерск. футболист ,ОЧ 1964 и 1968гг.
      1960г. Йоахим Лев. немецк. тренер Бр.приз. ЧМ2010г ЧМ 2014г.
      1968г. Владе Дивац. югославский баскетболистЧМ 2002г.
      1968г.Франтишек Кучера. чешский хоккеист ОЧ 1998г.
      1978г.Жоан Капдевила. испанский футболист ЧЕ 2008г. ЧМ 2010г.

      1851г. физик Фуко доказал с помощью маятника что земля вращается вокруг своей оси.
      1908г. Основан клуб Панатинаикос.
      1958г. Вышел в свет фильм "Коммунист".

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 3 февраля 2019, 22:14

      Привет Толя! Хорошо посмотрим.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 22:28

      Привет, Саня, спасибо. Никогда не смотрел биографию Мендельсона и не знал, что его зовут Феликс. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 22:36

      Привет Олег! Я выписывал там где короткие сведения о нем. Можно погуглить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 22:40

      Да не та личность, чтобы меня заинтересовала. Где-то у меня есть фраза или афоризм связанный с его маршем, обыгрываемый по отношению к другим.

      3
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 22:43

      Я не случайно его воткнул. Андрею скоро придется слушать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 22:45

      Не, ну личность известная и историческая. Да сейчас, что только не крутят в ЗАГСах.

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 22:54

      "Марш славянки" тоже известная мелодия. В 1941 году 7 ноября на Красной площади состоялся парад. Оркестром руководил Агапкин и у него даже сапоги примерзли к постаменту где он стоял.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 22:57

      Безусловно. Я вчера про него писал, что в летнее ТО из "Зенита" под марш "Прощание славянки" будет большой исход игроков.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 23:01

      Вот уже Пионтек забил мяч. Рома-Милан 0:1.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 февраля 2019, 23:04

      Он уже в третьем матче за Милан забивает, я вверху написал на его счёт.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 февраля 2019, 22:00

      в душ слётаю....

      Толик вроде как из за стола вышел..)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 февраля 2019, 22:03

      И я туда тоже. )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 21:55

      ЕЕЕСТЬ!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 21:56

      Ну вот видишь, я тут пошаманил для интриги. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 21:58

      шаманизм сильнее смазки...)
      ух...шайтан)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 21:59

      Макса только угаданный счёт 1:1 может вывести на второе место.

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 22:05

      Да ,ты прав, хотел сказать если он 3 наберет то по доп. показателям( 3 победы против 2) то выиграет, но у него стоит ничья, а это либо 2 либо 5.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 22:32

      Три он никак не наберёт у него 1:1, а ты можешь набрать 5,3, 2 очка. В этом батле ничьи удачно зашли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 21:49

      Лыжник лыжу не хило заменил.
      Если чуда не случиться и гол гости не забьют в оставшиеся пару минут..то Макса со вторым местом!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 21:54

      В перерыве удачно подобрал смазку и прибавил на лыжне.)))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 3 февраля 2019, 21:54

      без паники сибирь...без паники..!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 21:22

      Все Сити выиграл.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 3 февраля 2019, 21:25

      у клопа ход в запасе... ферзя пака не взял, но без коня пепа оставил

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 21:29

      А что, были сомнения ? )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 21:33

      Думал пободаются поактивней.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 21:34

      если бы не агуэро со своими граблями, и не айткен со своей слепотой....)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 21:35

      "Арсенал" пока не готов, а тем более таким составом как сегодня.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 февраля 2019, 21:40

      Да там и так "МС" имел ощутимое преимущество и мог забить не раз. Сейчас функционал будет многое решать. Начнутся игры в ЛЧ, а там все будут упираться и играть изо всех сил.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 21:48

      Штутгарт ведёт уже 2:1, у тебя есть шанс заработать 5 очков. если Фрайбург сравняет или Макс 3 очка заработает при этом счёте.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 21:07

      Фрайбург в гостях после первого тайма ведёт 1:0. Мы с Толей ставили на него 2:1, так, что Толя близок к победе в Батле. Макс ставил 1:0 на Штутгарт, в принципе , он уже победил, Макс не может его догнать. Мои поздравления Толе ? Это к Днюхе его жены ! )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 21:12

      слава российским подводникам!!
      это победу Толик должен посвятить жене !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 февраля 2019, 21:14

      Он сегодня нырять будет в автономное плавание, "поздравляя" супругу.)))

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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 21:14

      Да Толяна с победой! Первое место уже его без сомнения, а вот чьё второе..будем посмотреть.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 февраля 2019, 21:17

      Да, за второе у вас с Максом борьба будет до самого конца матча Рома-Милан.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 3 февраля 2019, 21:18

      Серж , бери второе, испанец лыжу поломал)

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 3 февраля 2019, 21:29

      Там бабка на двое сказала..

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 3 февраля 2019, 21:32

      ещё и вилами по воде пописала))

      да фиг с ней с этой бабко, кулачки за тебя подержим)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 21:04

      Сити пока 3:1 ведет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 3 февраля 2019, 21:07

      там полная Агуэровщина)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 февраля 2019, 21:09

      Он сейчас в хорошей форме и голы штампует, вытаскивая Мансити в ЛЧ и в погоню за "Ливером".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 21:15

      вот тут я ему успеха не пожелаю. я за ливер....пора бы клопу пепу на дистанции наказать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 февраля 2019, 21:18

      Я тоже за "Ливер" болею. Они давно уже не выигрывали АПЛ.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 21:21

      я вообще только слышал об их подвигах в прошлом.... но сколько помню ливер всегда была весёлая команда....клоп её ещё и стабильной сделал

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 февраля 2019, 21:24

      Не без этого, но последние годы они не могут тягаться по деньгам с МЮ, Мансити и Челси. Теряли постоянно лидеров. Но в этот раз они хорошо укрепились, есть приличная скамейка и ротация игроков.

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