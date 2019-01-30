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    Клубный автобус «Урала» упал в кювет

    В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием клубного автобуса «Урала».

    По данным источника, автобус с надписью «Урал» упал в кювет на кольцевой дороге в Екатеринбурге. Чтобы вытащить транспортное средство потребовались два эвакуатора.

    Данный автобус используется в основном для перевозки второй команды и гостей. В момент схода машины в кювет в салоне находился только водитель, но он не пострадал.

    • Первая команда «Урала» готовится ко второй части сезона на Кипре.
    • Команда располагается на 9-м месте таблицы чемпионата России.

    Источник: «Московский Комсомолец-Екатеринбург»

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    30.01.2019 10:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 30 января 2019, 16:46

      Моуринью, теперь вряд-ли сядет за перевёртыша))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 30 января 2019, 12:34

      Водителя уволить без компенсации.

      0
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