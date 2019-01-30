Клубный автобус «Урала» упал в кювет

В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием клубного автобуса «Урала».

По данным источника, автобус с надписью «Урал» упал в кювет на кольцевой дороге в Екатеринбурге. Чтобы вытащить транспортное средство потребовались два эвакуатора.

Данный автобус используется в основном для перевозки второй команды и гостей. В момент схода машины в кювет в салоне находился только водитель, но он не пострадал.

twit text — МК в Екатеринбурге (@mk_eburg) 30 января 2019 г.