Фурсенко: «Турнир в Катаре стоило сдвинуть по срокам»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от прошедшего в Катаре турнира «Кубок Матч Премьер».

«Хотелось бы, чтобы такие турниры проводились на втором или третьем тренировочном сборе, потому что на первом ребята находятся под нагрузками. Конечно, хочется, чтобы команда побеждала всегда, но в целом спортивные результаты в турнире стоят далеко не на первом месте. Но мы поддерживаем полностью такого рода турниры. Лучше примешивать иностранные клубы. Но, опять же, его надо сдвинуть по срокам», – заявил Фурсенко.