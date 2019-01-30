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    Фурсенко: «Турнир в Катаре стоило сдвинуть по срокам»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от прошедшего в Катаре турнира «Кубок Матч Премьер».

    «Хотелось бы, чтобы такие турниры проводились на втором или третьем тренировочном сборе, потому что на первом ребята находятся под нагрузками. Конечно, хочется, чтобы команда побеждала всегда, но в целом спортивные результаты в турнире стоят далеко не на первом месте. Но мы поддерживаем полностью такого рода турниры. Лучше примешивать иностранные клубы. Но, опять же, его надо сдвинуть по срокам», – заявил Фурсенко.

    Источник: Телеканал «360»

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    30.01.2019 10:38
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 16:26

      Куда он хочет сдвигать?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 января 2019, 15:59

      Кто участвует в этих играх, тот пусть и решает когда играть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 30 января 2019, 12:37

      Кононов так не считает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 30 января 2019, 12:22

      Правильно,с 5 го по 10 февраля было бы идеально ,для команд участвующих в ЛЕ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 30 января 2019, 15:43

      12 февраля уже игры в ЛЕ. Ладно он митрофанушка, но ты думай прежде, чем предлагать эти сроки.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 30 января 2019, 15:44

      14 февраля игры в ЛЕ имхо.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 30 января 2019, 15:47

      Фенер с Зенитом когда играют ?

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > александр п 30 января 2019, 15:49

      Не знал что Зенит 12 играет.Зениту можно последнюю игру поставить 8 го февраля.Главное команды получат полноценную игровую практику,ведь матчи то по накалу не уступили официальным.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 30 января 2019, 15:57

      Да даже, если бы 14, зачем эти нагрузки вначале сезона, где могут быть травмы перед официальными играми. Сейчас на втором сборе у Зенита будут слабые клубы ( сильных в этот период не найти и не надо ) Семак видел как готовили в зимний период команду Боаш, и Луческу, сам как игрок не раз готовился. Идёт подводка игроков к официальным матчам и началу РПЛ, тут раскачки быть не может. Слишком короткий игровой отрезок и не отрыва от преследователей. Нет необходимости форсировать функциональную и игровую форму футболистов в это период. В марте команда должна быть на ходу.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 30 января 2019, 16:06

      Наши клубы очень плохо выглядят в европейских кубках в феврале,именно из за отсутствия соревновательной практики.Турнир как раз её предоставляет.А травмы и на тренировках получают при безграмотных тренерах.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 30 января 2019, 16:10

      Да и фиг с ЛЕ. Там ничего не светит ни по деньгам, ни по результату. А только накладки по играм через 2-3 дня, если пройдут дальше. Надо всё направить на попадание в групповой этап ЛЧ. Занять первое или второе место в чемпионате РПЛ. Это уже другой турнир, другие деньги и возможность укрепиться качественными игроками, расставшись с "пассажирами".

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 30 января 2019, 16:17

      Для Зенита эти соображения не актуальны ,денег у него как у дурака махорки.В ЛЧ нам нечего делать.А ЛЕ мы обязаны выигрывать и радовать народ.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 30 января 2019, 16:22

      Денег много, но они спонсорские, а не заработанные для ФФП. Заработанные в еврокубках, комерческих турнирах, сборы от посещаемости стадиона болельщиками, продажа атрибутики, деньги от ТВ за трансляцию матчей, рекламные и т.д. это всё в актив клуба. Поэтому надо учиться зарабатывать, а не мериться рейтингами, популярностью и количеством подписчиков в соцсетях и т.д.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 30 января 2019, 16:27

      Истину глаголешь, но футбол нельзя отделить от экономики,в стране с нищим населением заработать клубу ничего нельзя.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 30 января 2019, 16:45

      Зенит как раз и зарабатывать пытается. В городе всего один клуб, посещаемость приличная, условия для болельщиков комфортные. Содержание стадиона клубу дорого обходится вот и проводят там разные мероприятия и соревнования помимо футбола, чтобы заработать. Будет игра и результаты посещаемость средняя может дойти до 60 тыс. человек. Ценовую политику надо тоже продумать как и все, что связано с маркетингом и бизнесом.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 30 января 2019, 16:54

      Это нормально,но в стране где воруют ежегодно 100 млрд долларов,20 млн евро от участия в ЛЧ это ни о чём.А победы на международной арене -бесценны.Победа над отстойными арабами так возбудила народ,что он практически не заметил ,что 100 млн человек обобрали под шумок каждого на 16 тысяч долларов.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 30 января 2019, 16:59

      Ну мы же про Зенит, чего мы будем всё переводить на проблемы экономики в стране, коррупцию и т.д. Это было, есть и будет, как и футбол... У Зенита есть се условия и возможности намного лучше выступать в РПЛ и в еврокубках.

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      александр п > Рубик Докоян 30 января 2019, 17:09

      Пока будут воровать никакого толка от Зенита не будет, как и от всей РПЛ.То же самое с экономикой.Ведь колоссальные деньги выделяются,а всякие Рапиды и Славии нас возят как хотят.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 30 января 2019, 17:14

      Саша, воровали всегда. Вспомни Карамзина слова. Хиллари ты упираешься и со спортивной составляющей уходишь хрен знамо куда. Другие и воровать умеют и результат давать. А наши митрофанушки ничего не умеют, кроме понтов и титулами мериться. Я уже всё сказал на эту тему.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 30 января 2019, 17:24

      Воровали всегда,поэтому и в жопе всегда были.Из личного опыта ,кто работает не ворует,и наоборот.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 30 января 2019, 12:05

      Взял слово главный российский «специалист по сдвигу сроков» :)))

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