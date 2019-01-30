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    Депай назвал клубы, в которые хочет перейти из «Лиона». Их – шесть

    Форвард «Лиона» Мемфис Депай рассказал, где хотел бы продолжить карьеру после ухода из состава «ткачей».

    «Лион» – большой клуб. Но в пятерку лучших в Европе не входит. Я хочу перейти в клуб вроде «Реала», «Барселоны», «Челси», «Манчестер Сити», «ПСЖ» или «Баварии». Хочу поехать в город и клуб, которые мне подходят. В команду, которая хочет играть в футбол.

    Я всегда говорю о «Реале», королевском клубе, в белых с золотым футболках. Но сейчас я сосредоточен на «Лионе», – признался голландец.

    • В этом сезоне Депай забил 6 голов и отдал 12 голевых передач в 28 матчах
    • Рыночная стоимость голландца – 50 миллионов евро.
    • «Лион» идет в Лиге 1 третьим.

    Источник: BeIN Sports

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    30.01.2019 10:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 16:04

      Нет уж лучше играть в Лионе чем сидеть на лавке в перечисленных клубах.

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 30 января 2019, 15:05

      Какое необычное желание! какие оригинальные клубы назвал! чего-то в МЮ обратно не тянет? А ведь парни на ходу. Зато уколоть не забыл - включил в список МанСити.

      1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 30 января 2019, 14:44

      не в одном из этих клубов он не будет на своем месте, во первых он будет сидеть на банке везде 100%, во вторых, с его характером ему не стать там лидером, поэтому что он может получить, так это продление контракта в лионе и дальше уезд в турцию или китай

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 30 января 2019, 13:59

      С его характером не нужно ему в Баварию. Лидером он там не станет, а в Лионе расцвёл только потому, что у него там почти карт бланш. Такое положение там есть только у одного другого полевого игрока и он - капитан. Думаю, уход для Мемфиса будет большой ошибкой.

      2
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      Рейтинг: +25

      Lebron_James 30 января 2019, 13:30

      Барсе не подойдет)реал самое оно

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 30 января 2019, 12:37

      Ливер забыл упомянуть.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 30 января 2019, 11:06

      Из всех перечисленных только в Баварии сможет сгодиться, да и то из-за ухода старичков Роббена и Рибери с флангов. Но что-то сомнительно, что ему там такую же свободу выбора позиции на поле дадут как в Лионе сейчас.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 30 января 2019, 10:29

      А где Спартак???

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Obojaemiy 30 января 2019, 11:18

      где? где? рифму сам подберешь

      2
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