Депай назвал клубы, в которые хочет перейти из «Лиона». Их – шесть

Форвард «Лиона» Мемфис Депай рассказал, где хотел бы продолжить карьеру после ухода из состава «ткачей».

«Лион» – большой клуб. Но в пятерку лучших в Европе не входит. Я хочу перейти в клуб вроде «Реала», «Барселоны», «Челси», «Манчестер Сити», «ПСЖ» или «Баварии». Хочу поехать в город и клуб, которые мне подходят. В команду, которая хочет играть в футбол.

Я всегда говорю о «Реале», королевском клубе, в белых с золотым футболках. Но сейчас я сосредоточен на «Лионе», – признался голландец.