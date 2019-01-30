Украинский телеведущий Цыганык: «После перехода в «Зенит» Ракицкому нет места в сборной Украины»

Да он не сильно и расстроился. За ДНР играть будет.
Украинский телеведущий Игорь Цыганык заявил в программе FootballHub, что после переезда в Россию защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не будет играть за сборную Украины.
«У Федерации футбола Украины есть четкое убеждение, что Ракицкому после перехода в «Зенит» нет места в сборной Украины. Про Ракицкого нам надо просто забыть», – заявил Цыганык.
- Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Ракицкий провел за «Шахтер» 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.