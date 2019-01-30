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    Украинский телеведущий Цыганык: «После перехода в «Зенит» Ракицкому нет места в сборной Украины»

    Украинский телеведущий Игорь Цыганык заявил в программе FootballHub, что после переезда в Россию защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не будет играть за сборную Украины.

    «У Федерации футбола Украины есть четкое убеждение, что Ракицкому после перехода в «Зенит» нет места в сборной Украины. Про Ракицкого нам надо просто забыть»,заявил Цыганык.

    • Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за «Шахтер» 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Footballhub

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    30.01.2019 09:38
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:27

      Да он не сильно и расстроился. За ДНР играть будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 30 января 2019, 14:49

      Через годик-через два паренёк уже депутатом Питерского заксобрания будет. Прецеденты-то имеются. ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Eddyson 30 января 2019, 16:08

      например?

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > alp 30 января 2019, 17:55

      Да хотя бы "МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон вступил в должность депутата совета Красногорского городского округа Московской области."
      ----
      В едросовских списках места хватит и на Ракицкого, как в своё время на Аршавина, Павлюченко. Тем более вещи он "правильные" уже говорит.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Eddyson 31 января 2019, 12:42

      Уже сейчас дума - это пристанище бывших спортсменов. Валуев, Карелин, Хоркина, Роднина и еще, еще и еще. А оставшиеся места достались актеришкам и толстосумам.

      0
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      Рейтинг: +1430

      balam 30 января 2019, 13:23

      в сборной Украины будут играть лучшие сыны и футболеры Украины.ты,дружище,со сборной рогулей попутал.ну или гестапо

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 30 января 2019, 12:57

      Украина сегодня -страна без будущего. Ещё есть время устроить жизнь в России. Ракитский понимает, что нам не жить в Париже, мы там нужны , как в бане лыжи. За три года успеет заработать прилично денег и сможет устроить свою семью .

      3
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      Рейтинг: +422

      TRELL 30 января 2019, 11:23

      Захотел и перешёл! Лучший клуб на Украине "Шахтёр". Смысла переходить в тот же клуб "Динамо"-нет! Игроку нужна перезагрузка,следовательно,переход в лучший российский клуб "Зенит"-это новый вызов. Игрок хороший,техничный,как говорится - "Свой"! Я думаю он сделал правильный выбор! Скорее всего,будем надеяться,заиграет за нас и принесёт много пользы!

      5
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      Рейтинг: +3795

      serppion > TRELL 30 января 2019, 11:44

      Ты бы прежде подумал, называя Зенит лучшим российским клубом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 > serppion 30 января 2019, 12:54

      А какой клуб сегодня в России лучший?

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > TOMSON 31 января 2019, 12:53

      Да за такие народные (извиняюсь, газпромовские) деньжищи бомжарня в рейтинге должна идти сразу за Реалом. Только не в коня корм.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 30 января 2019, 11:01

      Я не понял а он председатель ФФУ, что от её имени заявления делает? И кстати можно ли основываясь на этот заявлении делать вывод что Шева 100% марионетка и состав и игру сборной определяет не гл.тренер с тренерским корпусом, а далёкие от футбола люди? С таким подходом к формированию, на крупные турниры сборная просто не пробьется и особо игроки в неё не попавшие не потеряют.

      5
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Gek Dement 30 января 2019, 12:10

      Они там все председатели..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > BarStep 30 января 2019, 12:26

      Когда скачут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 30 января 2019, 10:23

      Вот что вам надо хохлатые сыны бендеры? Успокоитесь там или нет? Ведь большинство Россиян не хотят ничего плохого и им тошно от вашей желчи необоснованной.Не хочет он быть нацистом,он нормальный здравомыслящий человек.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 10:19

      С Россией торгуют, покупают наши энергоносители, если не напрямую, то через посредников. У некоторых политиков в России есть бизнес. (Пишу в русской транскрипции ) Алэ цэ нэ зрада, цэ пэрэмога. Ярику фиолетово будет он в сборной Украины играть или нет. Он уже давно определился политически и экономически и для него Россия не агрессор.

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      Рейтинг: +422

      TRELL > Рубик Докоян 30 января 2019, 11:16

      Надо и паспорт дадим,будет за нашу играть;)

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > TRELL 30 января 2019, 13:03

      Да прикольно будет если РФС объявит , что все граждане постсоветского пространства не являются легионерами и даст им возможность играть за сборную России. Вот тогда многие из Украины побегут в Российские клубы.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > TRELL 30 января 2019, 15:38

      Он деньги зарабатывает в клубе, здесь ему и контракт отрабатывать. Понравится в Питере, останется жить, оформив документы. Вернутся другие времена на Украине и в Донбассе в частности, всегда сможет вернуться. Это его жизнь и ему принимать решение.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > morgan59 30 января 2019, 19:06

      фифа не допустит это

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > petrucho-spb 30 января 2019, 21:07

      Я понимаю и и мечтаю в слух.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 30 января 2019, 10:18

      Я думаю, он понимал что делает..

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      Рейтинг: +183

      artydoc 30 января 2019, 09:55

      Я думаю, он сильно об этом жалеть не будет.

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