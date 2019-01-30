Украинский телеведущий Цыганык: «После перехода в «Зенит» Ракицкому нет места в сборной Украины»

Украинский телеведущий Игорь Цыганык заявил в программе FootballHub, что после переезда в Россию защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не будет играть за сборную Украины.

«У Федерации футбола Украины есть четкое убеждение, что Ракицкому после перехода в «Зенит» нет места в сборной Украины. Про Ракицкого нам надо просто забыть», – заявил Цыганык.