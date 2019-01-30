«Далянь Ифань» предлагал по 60 миллионов за Иммобиле и Белотти

Есть подозрения, что Белотти все же не Рикардо зовут))))))))))))
Китайский клуб «Далянь Ифань» предложил 60 миллионов евро за одного из пары итальянских форвардов: Чиро Иммобиле из «Лацио», Андреа Белотти из «Торино». Но ни один из клубов не принял предложения азиатских бизнесменов.
«Далянь Ифань» пытается подписать звездного нападающего, так как бельгиец Янник Карраско стремится к возвращению в Европу.
- В нынешнем сезоне 28-летний Иммобиле провел 26 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
- На счету 25-летнего Андреа Белотти 23 матча, 9 голов и 2 голевых паса.
- Ранее «Далянь Ифань» предложил менхегладбахской «Боруссии» 40 миллионов евро за нападающего Алассана Плеа.