«Далянь Ифань» предлагал по 60 миллионов за Иммобиле и Белотти

Китайский клуб «Далянь Ифань» предложил 60 миллионов евро за одного из пары итальянских форвардов: Чиро Иммобиле из «Лацио», Андреа Белотти из «Торино». Но ни один из клубов не принял предложения азиатских бизнесменов.

«Далянь Ифань» пытается подписать звездного нападающего, так как бельгиец Янник Карраско стремится к возвращению в Европу.