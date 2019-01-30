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    «Далянь Ифань» предлагал по 60 миллионов за Иммобиле и Белотти

    Китайский клуб «Далянь Ифань» предложил 60 миллионов евро за одного из пары итальянских форвардов: Чиро Иммобиле из «Лацио», Андреа Белотти из «Торино». Но ни один из клубов не принял предложения азиатских бизнесменов.

    «Далянь Ифань» пытается подписать звездного нападающего, так как бельгиец Янник Карраско стремится к возвращению в Европу.

    • В нынешнем сезоне 28-летний Иммобиле провел 26 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
    • На счету 25-летнего Андреа Белотти 23 матча, 9 голов и 2 голевых паса.
    • Ранее «Далянь Ифань» предложил менхегладбахской «Боруссии» 40 миллионов евро за нападающего Алассана Плеа.

    Источник: Sky Sport Italia

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    30.01.2019 09:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 30 января 2019, 10:03

      Есть подозрения, что Белотти все же не Рикардо зовут))))))))))))

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