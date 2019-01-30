Агуэро забил самый быстрый гол «Манчестер Сити» в АПЛ за последние 5 лет

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил на 24-й секунде матча 24-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла». Выездная игра завершилась победой «сорок» со счетом 2:1.

Аргентинец забил самый быстрый гол «горожан» в АПЛ за последние 5 с лишним лет. В ноябре 2013 года полузащитник Хесус Навас отличился за «Манчестер Сити» через 13 секунд после начала матча с «Тоттенхэмом».

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) 29 января 2019 г.