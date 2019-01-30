Агуэро забил самый быстрый гол «Манчестер Сити» в АПЛ за последние 5 лет

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил на 24-й секунде матча 24-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла». Выездная игра завершилась победой «сорок» со счетом 2:1.
Аргентинец забил самый быстрый гол «горожан» в АПЛ за последние 5 с лишним лет. В ноябре 2013 года полузащитник Хесус Навас отличился за «Манчестер Сити» через 13 секунд после начала матча с «Тоттенхэмом».
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— OptaJoe (@OptaJoe) 29 января 2019 г.
- «Сити» остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 56-ю очками.
- У лидера – «Ливерпуля» в активе 60 очков после 23 матчей.
- В нынешнем сезоне Агуэро провел в АПЛ 20 матчей и забил 11 голов.