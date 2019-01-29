Семин: «Спартак» был свежее и лучше подготовлен физически. Они закономерно победили»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат встречи со «Спартаком» на Кубке «Матч Премьер».

Железнодорожники проиграли 0:4. Команда Олега Кононова выиграла товарищеский турнир.

– Мы до этого выиграли две игры, и это уже хорошо для нас. А что пошло не так – «Спартак» просто был свежее, был физически лучше подготовлен, чем мы. Ну и более агрессивны были. Они закономерно победили.

– Разнообразные стандарты сегодня были. В чем еще было преимущество «Локомотива»?

– У нас преимущества сегодня не было. Все преимущество было у «Спартака», поэтому они и выиграли.

– Назовите три главных итога сбора.

– Выполнили всю работу, получили игровую практику и нет травм.

– Как вам те люди из молодежи, которых вы хотели посмотреть?

– Посмотрели. Перевариваем информацию, которая есть.