Семин: «Спартак» был свежее и лучше подготовлен физически. Они закономерно победили»

Просто Локомотив как команда не очень, не понятно как они в том году взяли чемпионство....
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат встречи со «Спартаком» на Кубке «Матч Премьер».
Железнодорожники проиграли 0:4. Команда Олега Кононова выиграла товарищеский турнир.
– Мы до этого выиграли две игры, и это уже хорошо для нас. А что пошло не так – «Спартак» просто был свежее, был физически лучше подготовлен, чем мы. Ну и более агрессивны были. Они закономерно победили.
– Разнообразные стандарты сегодня были. В чем еще было преимущество «Локомотива»?
– У нас преимущества сегодня не было. Все преимущество было у «Спартака», поэтому они и выиграли.
– Назовите три главных итога сбора.
– Выполнили всю работу, получили игровую практику и нет травм.
– Как вам те люди из молодежи, которых вы хотели посмотреть?
– Посмотрели. Перевариваем информацию, которая есть.
- После 17 туров РПЛ «Локомотив« — 5 в таблице.
- Чемпионат возобновится 3 марта.