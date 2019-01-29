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    Семин: «Спартак» был свежее и лучше подготовлен физически. Они закономерно победили»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат встречи со «Спартаком» на Кубке «Матч Премьер».

    Железнодорожники проиграли 0:4. Команда Олега Кононова выиграла товарищеский турнир.

    – Мы до этого выиграли две игры, и это уже хорошо для нас. А что пошло не так – «Спартак» просто был свежее, был физически лучше подготовлен, чем мы. Ну и более агрессивны были. Они закономерно победили.

    – Разнообразные стандарты сегодня были. В чем еще было преимущество «Локомотива»?

    – У нас преимущества сегодня не было. Все преимущество было у «Спартака», поэтому они и выиграли.

    – Назовите три главных итога сбора.

    – Выполнили всю работу, получили игровую практику и нет травм.

    – Как вам те люди из молодежи, которых вы хотели посмотреть?

    – Посмотрели. Перевариваем информацию, которая есть.

    • После 17 туров РПЛ «Локомотив« — 5 в таблице.
    • Чемпионат возобновится 3 марта.

    Источник: Sports.ru

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    29.01.2019 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 30 января 2019, 13:10

      Просто Локомотив как команда не очень, не понятно как они в том году взяли чемпионство....

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:18

      У Локомотива тоже есть интересная молодежь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 30 января 2019, 11:14

      Очень честные ответы! Сёмину респект и уважуха.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 30 января 2019, 08:39

      Меня если честно волнует состояние Мельгарехо.
      Замена и уход в подтрибунное помещение говорит о травме.
      Соответственно возникает вопрос на долго ли выпал южноамериканец, заменивший нашего Навесова.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      frizom > vka1970 30 января 2019, 11:39

      ну для замены брали все же Аиртона и в целом он хорошо уже выглядит

      4
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > frizom 30 января 2019, 15:37

      В целом выглядит не плохо, но не дай бог травма и у него, считай всё.Туши свет.

      0
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      Рейтинг: +26

      Проект "ЭМИЛИЯ" 30 января 2019, 00:53

      Нет, Юрий Павлович, просто Спартак , есть Спартак. К чему, лишние слова?

      2
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