Селюк – о Ракицком: «Футбол должен быть вне политики. Но украинские футболисты не должны переходить в РПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что защитник Ярослав Ракицкий совершил ошибку, перейдя из «Шахтера» в «Зенит». По его мнению, украинец теперь будет испытывать давление из-за негативных политических отношений между Украиной и Россией.

«Я – человек, который считает, что футбол должен быть вне политики. Но я всегда говорю, что российские ведь футболисты не едут в Украину играть. Если есть какая-то напряженная ситуация между странами… Допустим, что израильский же футболист не поехал бы играть в футбол в Иран, а иранский футболист не поехал бы в Израиль. На сегодняшний день между Украиной и Россией отношения не самые лучшие. Хотя я считаю, что народ единый и все братья. У меня много друзей и знакомых, как на Украине, так и в России, и считаю, что рано или поздно отношения должны нормализоваться.

Но я считаю, что украинские футболисты не должны переходить в российский чемпионат. Дело не в политике, а в том, что это может психологически повлиять на футболиста. На него будет давление из-за сложившейся ситуации между двумя странами. Нужно понимать, что это не из-за политических соображений. Российские же футболисты не переходят в украинскую лигу.

Что, мало чемпионатов, куда мог перейти Ракицкий? И я не пойму, почему футболист должен переходить сюда. Безусловно, такой переход может сказаться на его международной карьере, но это не главное. «Зенит», приглашая его, должен понимать, что на Ракицкого, естественно, будет оказываться давление. И, соответственно, он будет уже не так счастлив и мотивирован. Если он открыто высказывает свою точку зрения на Украине – это одно, а если он это будет говорить под российским флагом – это все скажется на его психологическом состоянии.

Но, с другой стороны, «Шахтер» же из донецкой области. Но, я бы поостерегся этих моментов. Футбол вне политики, но к сожалению, нужно учитывать политические нюансы, потому что это психологическое составляющее футболиста. Конечно, он не будет «персоной нон грата», но он может быть нерукопожатным игроком и человеком на Украине, на него это будет давить. И в конечном итоге, он не будет показывать себя так, как хотел «Зенит», приобретая его. Это очень сложные моменты», – сказал Селюк.