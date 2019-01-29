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    Селюк – о Ракицком: «Футбол должен быть вне политики. Но украинские футболисты не должны переходить в РПЛ»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что защитник Ярослав Ракицкий совершил ошибку, перейдя из «Шахтера» в «Зенит». По его мнению, украинец теперь будет испытывать давление из-за негативных политических отношений между Украиной и Россией.

    «Я – человек, который считает, что футбол должен быть вне политики. Но я всегда говорю, что российские ведь футболисты не едут в Украину играть. Если есть какая-то напряженная ситуация между странами… Допустим, что израильский же футболист не поехал бы играть в футбол в Иран, а иранский футболист не поехал бы в Израиль. На сегодняшний день между Украиной и Россией отношения не самые лучшие. Хотя я считаю, что народ единый и все братья. У меня много друзей и знакомых, как на Украине, так и в России, и считаю, что рано или поздно отношения должны нормализоваться.

    Но я считаю, что украинские футболисты не должны переходить в российский чемпионат. Дело не в политике, а в том, что это может психологически повлиять на футболиста. На него будет давление из-за сложившейся ситуации между двумя странами. Нужно понимать, что это не из-за политических соображений. Российские же футболисты не переходят в украинскую лигу.

    Что, мало чемпионатов, куда мог перейти Ракицкий? И я не пойму, почему футболист должен переходить сюда. Безусловно, такой переход может сказаться на его международной карьере, но это не главное. «Зенит», приглашая его, должен понимать, что на Ракицкого, естественно, будет оказываться давление. И, соответственно, он будет уже не так счастлив и мотивирован. Если он открыто высказывает свою точку зрения на Украине – это одно, а если он это будет говорить под российским флагом – это все скажется на его психологическом состоянии.

    Но, с другой стороны, «Шахтер» же из донецкой области. Но, я бы поостерегся этих моментов. Футбол вне политики, но к сожалению, нужно учитывать политические нюансы, потому что это психологическое составляющее футболиста. Конечно, он не будет «персоной нон грата», но он может быть нерукопожатным игроком и человеком на Украине, на него это будет давить. И в конечном итоге, он не будет показывать себя так, как хотел «Зенит», приобретая его. Это очень сложные моменты», – сказал Селюк.

    • Ранее сообщалось, что срок контракта Ракицкого рассчитан до июля 2022 года, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро в год
    • По информации СМИ, сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за «Шахтер» 16 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    29.01.2019 16:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +643

      Symbol 29 января 2019, 23:53

      Пфф, да за такое бабло получит паспорт РФ и забудет, что есть Украина)) О чем ты, человек с фамилией СЕЛЮК)))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 21:55

      Я бы этого Селюка отправил бы к братьям-небратьям на Усрину. Надоел своей тупостью, мля!

      -1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 29 января 2019, 20:02

      Про какое Селюк давление? На Крестовском Зенит всегда поддерживают мощно. На выездах всех гостей гнобят не зависимо от расы и нации.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 29 января 2019, 20:02

      болван у нас около 2 милл. работают хохлов и нет проблем с этим ты просто провокатор так как твоих углей ни один наш клуб не берёт

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 29 января 2019, 20:00

      Яя должен играть в РПЛ - подытожил Селюк

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 29 января 2019, 19:03

      Наверняка Ярик и сам все прекрасно понимал, когда принимал решение, без всяких Селюков.

      2
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев 29 января 2019, 19:01

      Русские не переходят,потому что мужчинам въезд запрещен на Украину.А у нас нет такого национализма по отношению к украинцам.

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 29 января 2019, 18:59

      Похоже, на примете смуглый ЦЗ сидит без работы. Сейчас начнётся пиар компания.

      0
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 29 января 2019, 18:47

      Поясните) бомжей уже можно называть рагулями?)

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 29 января 2019, 18:39

      Ну да ))). а то что пол Украины в России работает,то не считается ))))

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