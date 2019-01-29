Паредес: «Спасибо сотрудникам, игрокам и болельщикам «Зенита». Санкт-Петербург всегда будет в моем сердце»

Полузащитник Леандро Паредес поблагодарил «Зенит» за время, проведенное в клубе.

Сегодня аргентинец перешел из петербургской команды в «ПСЖ». Он подписал с парижанами контракт сроком до июля 2023 года.

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков «Зенита» за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени.

Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце», – написал Паредес в инстаграме.

Петербургский клуб приобрел аргентинца у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона.

Паредес провел за «Зенит» 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

text text text Публикация от text (@leoparedes20) 29 Янв 2019 в 3:16 PST

Переход Паредеса – лучшее решение для «ПСЖ»