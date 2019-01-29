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    Паредес: «Спасибо сотрудникам, игрокам и болельщикам «Зенита». Санкт-Петербург всегда будет в моем сердце»

    Полузащитник Леандро Паредес поблагодарил «Зенит» за время, проведенное в клубе.

    Сегодня аргентинец перешел из петербургской команды в «ПСЖ». Он подписал с парижанами контракт сроком до июля 2023 года.

    «Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков «Зенита» за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени.

    Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце», – написал Паредес в инстаграме.

    • Петербургский клуб приобрел аргентинца у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона.
    • Паредес провел за «Зенит» 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

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    Публикация от text (@leoparedes20)

    Переход Паредеса – лучшее решение для «ПСЖ»

    Источник: Инстаграм Леандро Паредеса

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    29.01.2019 16:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 января 2019, 22:07

      Спасибо Леандро! Ты был лучший из этой кучки аргентинцев!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 21:56

      Молодец, хороший парень!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 17:07

      Это футбольная жизнь. Сегодня у нас играет, а завтра в другом клубе. Леандро спасибо за игру и удачи ему в ПСЖ. Он и там не затеряется и будет играть, а не полировать лавку как думают некоторые БМП...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 29 января 2019, 16:59

      И ему спасибо и удачи)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      andr2112 29 января 2019, 16:32

      Удачи тебе и спасибо за игру

      4
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