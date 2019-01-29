Кокорину в СИЗО назначили необходимое лечение. Врач будет заниматься с форвардом лечебной физкультурой

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин получит в СИЗО-2 все необходимое лечение.

Ранее форвард заявил, что его беспокоит колено. В марте 2018 года футболист перенес операцию на крестообразных связках.

«В связи с тем, что при поступлении в следственный изолятор Кокорин не предупреждал, что у него была операция на колене, сейчас он получил полное медицинское обследование травматологом, хирургом.

Соответственно сейчас ему назначили реабилитационные процедуры. А именно – лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер – в спортивном зале он есть. Игрок будет это получать. Назначено все необходимое лечение», – сказала Потяева.

Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что после того, как игрок пожаловался на боль в колене, ему сделали рентген.