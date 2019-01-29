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    Кокорину в СИЗО назначили необходимое лечение. Врач будет заниматься с форвардом лечебной физкультурой

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин получит в СИЗО-2 все необходимое лечение.

    Ранее форвард заявил, что его беспокоит колено. В марте 2018 года футболист перенес операцию на крестообразных связках.

    «В связи с тем, что при поступлении в следственный изолятор Кокорин не предупреждал, что у него была операция на колене, сейчас он получил полное медицинское обследование травматологом, хирургом.

    Соответственно сейчас ему назначили реабилитационные процедуры. А именно – лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер – в спортивном зале он есть. Игрок будет это получать. Назначено все необходимое лечение», – сказала Потяева.

    Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что после того, как игрок пожаловался на боль в колене, ему сделали рентген.

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    29.01.2019 16:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 29 января 2019, 21:35

      Правильно. Должен понести заслуженное наказание, а калечить его ни к чему.
      Но с футболом, похоже, всё. СИЗО не то место, где можно после таких операций полноценно восстанавливаться.
      Без злорадства: раньше надо было башкой думать.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 29 января 2019, 19:50

      требуем в сизо для него бассейн 10х40 с пальмами и чтоб с гамаком иначе долго болеть будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 29 января 2019, 19:12

      Это очередной раз доказывает, что у кого есть деньги, то и права человека соблюдаются, а у кого карманы пустые- **..тесь как хотите.

      2
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      Рейтинг: +259

      professor13 29 января 2019, 17:46

      Интересно какие наколки он себе там сделал)

      0
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 29 января 2019, 17:33

      Массаж стулом почему не прописали?

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 29 января 2019, 17:33

      заниматься с форвардом лечебной физкультурой-----а кто голову лечить будет ?

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 29 января 2019, 17:30

      Второе колену ему сломать там надо, и нос в придачу.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 29 января 2019, 16:56

      Хороший рентген снимает все проблемы. Жаловаться станет некому.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 29 января 2019, 16:53

      Пусть не забывает, услуги в тюрьме платные (в евро).

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 29 января 2019, 16:51

      Потяева, а остальным арестованным врачи помогают.
      Создается впечатление, что проблемы со здоровьем есть только у Кокорина.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Харченко 29 января 2019, 18:51

      Она ж по правам человека, а остальные не человеки, они не отстегивают...

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