Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Кокорин: «Организаторы матча в СИЗО ко мне даже не обращались»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что организаторы футбольного матча в СИЗО не обращались к нему по поводу участия в игре. Ранее сообщалось, что в матче сыграет полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    «Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя?

    Колено болит», – заявил Кокорин.

    • В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
    • Футболистам выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.

    Кокорин не сможет сыграть с охранниками «Бутырки» по условиям контракта с «Зенитом»

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2355

      Спартач80 1 час назад

      Он даже там на лавке сидит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      DMитрий 1 час назад

      Да наверное обращались, только "гонорар" за выступление не предложили. Поэтому официальная формулировка заголовка: «Организаторы матча в СИЗО ко мне даже не обращались»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      maxpav 1 час назад

      Так даже им ты НЕ ИНТЕРЕСЕН!!!! Привыкай, чмо!!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2149

      Путник 13 1 час назад

      Правильно Саня ..не хорошая организация хочет попиарится на ваших именах..Зенит молодцы..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      prezent2017 1 час назад

      Без Коки продуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4153

      mihail200606 2 часа назад

      В заявку на матч не внесён))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1184

      SIRIUS 2002 2 часа назад

      Ему тренироваться надо, а не на нарах сидеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15904

      сапёр75 2 часа назад

      Да сразу было понятно , что эту сказку про матч , придумал авокад ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      prezent2017 2 часа назад

      Дома взрываются, а 18 следователей СК тупой заказ выполняют. Видать ФСБ и СК делать больше нечего, зажрались толстомордые!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru