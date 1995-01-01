Кокорин: «Организаторы матча в СИЗО ко мне даже не обращались»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что организаторы футбольного матча в СИЗО не обращались к нему по поводу участия в игре. Ранее сообщалось, что в матче сыграет полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя?

Колено болит», – заявил Кокорин.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».

Футболистам выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.

5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.

Кокорин не сможет сыграть с охранниками «Бутырки» по условиям контракта с «Зенитом»