Кокорин не сможет сыграть с охранниками «Бутырки» по условиям контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не примет участия в матче против охранников СИЗО «Бутырка». Встреча может пройти зимой.

«Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК «Зенит» не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации», – написала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.