Кокорин не сможет сыграть с охранниками «Бутырки» по условиям контракта с «Зенитом»

Значит, Павлик будет один вывозить. Делать разницу.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не примет участия в матче против охранников СИЗО «Бутырка». Встреча может пройти зимой.
«Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК «Зенит» не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации», – написала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.
- В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
- Футболистам выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.