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    Кокорин не сможет сыграть с охранниками «Бутырки» по условиям контракта с «Зенитом»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не примет участия в матче против охранников СИЗО «Бутырка». Встреча может пройти зимой.

    «Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК «Зенит» не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации», – написала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
    • Футболистам выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    Сегодня, 23:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3152

      vladik12 18 минут назад

      Значит, Павлик будет один вывозить. Делать разницу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1118

      BlackMurder > vladik12 15 минут назад

      Делать разницу в задницу?

      0
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