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    «Зенит» объявил о переходе Новосельцева в «Ростов»

    Центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит карьеру в «Ростове».

    Петербуржцы объявили о переходе россиянина в ростовский клуб на правах аренды до конца сезона.

    • В первой части сезона 27-летний футболист выступал за «Анжи».
    • Игрок провел за махачкалинцев 12 матчей и забил один гол.
    • Контракт Новосельцева с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    29.01.2019 14:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 января 2019, 19:28

      Я думал, что Новосельцев, как игрок, "кончился", но он неплохо поиграл на турнире. К чемпионату форму наберет! Надеюсь, что поумнел, и больше за длинным рублем не побежит!

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 29 января 2019, 17:32

      Я уж думал продали, обрадовался.... а нет)

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      Рейтинг: +6311

      порт > lysenkoff 29 января 2019, 18:30

      Та же фигня.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 января 2019, 16:12

      .."и только рыжую щетину я за.балась подметать"
      уборщица в Удельной.(пп(с)итата..

      2
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      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +429

      Qranat 29 января 2019, 15:36

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      Тонко подмечено... то что "Ростов" изображает на поле, назвать футболом нельзя... скорее, бои без правил. Да и аренду этого подкаблучника только "Зенит" оформил, перекрестясь, а "Ростов" его заявить никак не сможет, поскольку у него БАН на новичков с октября весит из-за долгов перед Макеевым и Ко, а сегодня РФС, за не выполнение его решения, еще и штраф выписал 100 тыс. евро - а новый "альбатрос" в кресле босса клуба, опять всем заявляет, что долгов в клубе нет и никто их опять не банкротит... Самопровозглашенный "топ" на Дону, опять превращается, после Бердыева, в лифт.

      -5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Qranat 29 января 2019, 15:42

      То-то я смотрю, они двух футболистов сверх Ивана подписали спокойно) Похоже, неактуальна информация о бане

      2
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      Рейтинг: +429

      Qranat > Майор Дзагоев 29 января 2019, 15:55

      Подписать, не значит заявить за клуб... Информация о БАНЕ и штрафе с сайта РФС сегодня.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Qranat 29 января 2019, 16:58

      Иди лечись,нытик.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Майор Дзагоев 29 января 2019, 17:00

      Он просто дурачок и не знает,что кем бан наложен,тем он и будет снят.Соответственно должно пройти собрание по разрешению споров.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Qranat 29 января 2019, 18:10

      А как Еременко , Попов туда перешли.

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Qranat 29 января 2019, 18:47

      Погодь малость вон,Норман разыграется триндец всем,))) так вам еще Гацкан ангелом покажется, Судя по твоей ознакомленности ты у нас В Ростове главбухом работаешь,все тебе извесно кто кому должен)))

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 29 января 2019, 15:26

      Картина маслом. Возвращение блудного сына.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 января 2019, 15:09

      Все как обычно, пришел, на лавке денег заработал, ушел... У бомжей эта схема уже до автомата доведена ))))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 января 2019, 15:08

      если бы не травма Мацей Вилюша в хрен бы он не в тарахтел, ну и опять же спасибо лимиту, Юсупов с Гулиевым ушли, на их место леги пришли, надо компенсировать значит в других линиях.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 января 2019, 15:06

      Начался обратный исход

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 29 января 2019, 14:57

      Вот зачем брали?)

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