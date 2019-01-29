«Зенит» объявил о переходе Новосельцева в «Ростов»

Я думал, что Новосельцев, как игрок, "кончился", но он неплохо поиграл на турнире. К чемпионату форму наберет! Надеюсь, что поумнел, и больше за длинным рублем не побежит!
Центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит карьеру в «Ростове».
Петербуржцы объявили о переходе россиянина в ростовский клуб на правах аренды до конца сезона.
- В первой части сезона 27-летний футболист выступал за «Анжи».
- Игрок провел за махачкалинцев 12 матчей и забил один гол.
- Контракт Новосельцева с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.