Ракитич летом может перейти в «Челси»

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в летнее трансферное окно, сообщает испанское издание Sport.

Предполагается, что с покупкой Френки де Йонга у «Аякса» и возможным приходом из «ПСЖ» Адриана Рабьо хорват может потерять место в основном составе в следующем сезоне. «Челси», в свою очередь, готов предложить 30-летнему регулярную игровую практику.