Ракитич летом может перейти в «Челси»

Для Ракитича наступают нелегкие времена. Если переход Рабью состоится ,конкурировать с ним будет сложно. Но адаптироваться в Челси ,тоже будет трудно.
«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в летнее трансферное окно, сообщает испанское издание Sport.
Предполагается, что с покупкой Френки де Йонга у «Аякса» и возможным приходом из «ПСЖ» Адриана Рабьо хорват может потерять место в основном составе в следующем сезоне. «Челси», в свою очередь, готов предложить 30-летнему регулярную игровую практику.
- В этом сезоне Ракитич провел за каталонскую команду 30 матчей, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.
- Контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до июля 2021 года.