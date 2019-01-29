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    Ракитич летом может перейти в «Челси»

    «Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в летнее трансферное окно, сообщает испанское издание Sport.

    Предполагается, что с покупкой Френки де Йонга у «Аякса» и возможным приходом из «ПСЖ» Адриана Рабьо хорват может потерять место в основном составе в следующем сезоне. «Челси», в свою очередь, готов предложить 30-летнему регулярную игровую практику.

    • В этом сезоне Ракитич провел за каталонскую команду 30 матчей, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.
    • Контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: Sport.es

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    29.01.2019 12:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 16:40

      Для Ракитича наступают нелегкие времена. Если переход Рабью состоится ,конкурировать с ним будет сложно. Но адаптироваться в Челси ,тоже будет трудно.

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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 29 января 2019, 16:07

      После испанского чемпионата очень сложно адаптироваться в английском, особенно в 30-летнем возрасте .
      Пусть лучше бы обратно в Севилью вернулся )

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