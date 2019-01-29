Крыховяк: «После окончания аренды хотел бы остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк отметил, что доволен российским этапом карьеры и хотел бы и после завершения аренды в «Локомотиве» выступать в составе железнодорожников.

«Думаю, сейчас слишком рано говорить о «ПСЖ», о моем будущем в этом клубе. Хочется наслаждаться этими месяцами, игрой за мою команду.

Думаю, я мог бы играть в «Локомотиве» дольше, приносить пользу. У нас классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что еще нужно? Хотел бы остаться в команде и после аренды», — признался Гжегож.