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    Крыховяк: «После окончания аренды хотел бы остаться в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк отметил, что доволен российским этапом карьеры и хотел бы и после завершения аренды в «Локомотиве» выступать в составе железнодорожников.

    «Думаю, сейчас слишком рано говорить о «ПСЖ», о моем будущем в этом клубе. Хочется наслаждаться этими месяцами, игрой за мою команду.

    Думаю, я мог бы играть в «Локомотиве» дольше, приносить пользу. У нас классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что еще нужно? Хотел бы остаться в команде и после аренды», — признался Гжегож.

    • Польский опорник с лета 2016 года принадлежит «ПСЖ».
    • В составе парижан поляк провел 19 матчей.
    • В чемпионате России Крыховяк провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.01.2019 10:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 16:24

      Деньги все считать умеют. Здесь и игрок основы, плюс наши налоги не французские...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 16:03

      Дельный игрок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:42

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/menblog

      -1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 29 января 2019, 12:19

      Прижился, и вроде пришелся ко двору!

      2
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      Рейтинг: +44

      Korolevskiy 29 января 2019, 11:56

      Гжежев))
      Надеюсь, останется. Классный игрок, однозначно, укрепляет и Локо и улучшает имидж лиги

      2
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