Российский бизнесмен Демин вернул контрольный пакет акций «Борнмута»

«Борнмут» на своем официальном сайте сообщил о изменениях в составе владельцев клуба. Российский бизнесмен Максим Демин вновь стал абсолютным владельцем клуба.

Компания Демина AFCB Enterprises Ltd выкупила 25% акций клуба у холдинга Peak 6 Investments. Теперь бизнесмен – единоличный держатель 100% акций «Борнмута».