Российский бизнесмен Демин вернул контрольный пакет акций «Борнмута»

Покупать надо что то более солидное. Хотя бы Ливерпуль.
«Борнмут» на своем официальном сайте сообщил о изменениях в составе владельцев клуба. Российский бизнесмен Максим Демин вновь стал абсолютным владельцем клуба.
Компания Демина AFCB Enterprises Ltd выкупила 25% акций клуба у холдинга Peak 6 Investments. Теперь бизнесмен – единоличный держатель 100% акций «Борнмута».
- Демин приобрел акции «Борнмута» в октябре 2011 года.
- В 2015-м бизнесмен продал 25% акций клуба Peak 6 Investments, оставив под своим контролем 75%.
- В текущем сезоне после 23 туров «Борнмут» занимает 12-е место в таблице АПЛ.