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    Российский бизнесмен Демин вернул контрольный пакет акций «Борнмута»

    «Борнмут» на своем официальном сайте сообщил о изменениях в составе владельцев клуба. Российский бизнесмен Максим Демин вновь стал абсолютным владельцем клуба.

    Компания Демина AFCB Enterprises Ltd выкупила 25% акций клуба у холдинга Peak 6 Investments. Теперь бизнесмен – единоличный держатель 100% акций «Борнмута».

    • Демин приобрел акции «Борнмута» в октябре 2011 года.
    • В 2015-м бизнесмен продал 25% акций клуба Peak 6 Investments, оставив под своим контролем 75%.
    • В текущем сезоне после 23 туров «Борнмут» занимает 12-е место в таблице АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Борнмута»

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    29.01.2019 10:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 16:00

      Покупать надо что то более солидное. Хотя бы Ливерпуль.

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 29 января 2019, 12:18

      что это нам дает ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce > polozovs 29 января 2019, 15:48

      Кому - нам?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Korolevskiy 29 января 2019, 11:57

      Отправить бы туда пару ребят перспективных из РПЛ...

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