«Интер» опроверг слухи о трансфере Перишича в лондонский «Арсенал»

Джузеппе Маротта опроверг слухи об уходе Ивана Перишича в другую команду. Директор «Интера» заявил, что клуб еще не получал официального предложения от лондонского «Арсенала» о трансфере 29-летнего полузащитника.

Итальянские медиа утверждали, что хорват согласовал условия личного контракта с «канонирами», а чуть ранее в руководстве «Интера» сообщили, что футболист сам попросил выставить его на продажу.

«Трудно удержать игроков, которые не хотят оставаться с нами. Однако реального предложения пока не поступило, поэтому нет никаких оснований говорить, что он уйдет прямо сейчас», – заявил Маротта.