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    «Интер» опроверг слухи о трансфере Перишича в лондонский «Арсенал»

    Джузеппе Маротта опроверг слухи об уходе Ивана Перишича в другую команду. Директор «Интера» заявил, что клуб еще не получал официального предложения от лондонского «Арсенала» о трансфере 29-летнего полузащитника.

    Итальянские медиа утверждали, что хорват согласовал условия личного контракта с «канонирами», а чуть ранее в руководстве «Интера» сообщили, что футболист сам попросил выставить его на продажу.

    «Трудно удержать игроков, которые не хотят оставаться с нами. Однако реального предложения пока не поступило, поэтому нет никаких оснований говорить, что он уйдет прямо сейчас», заявил Маротта.

    • Перишич выступает за «Интер» с 2015 года.
    • Контракт хорвата рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола и отдал пять голевых передач в 25 матчах.

    Источник: Calciomercato

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    29.01.2019 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 29 января 2019, 14:50

      Никого Арсенал ни купит и не арендует в это окно. Кстати летом так же весьма маловероятны сколь-нибудь серьезные трансферы. Арсенал весьма низко упал в европейском и мировом футболе. Клуб явно буксует и морально, и ментально, да и финансово. Нужна какая-то точка перелома ситуации. А ее нет. Да и "перелом" тот творить в клубе некому - нет ни руководства, ни тренера, ни персонала. Короче трепыхается некогда весьма добротный, да же где-то супер клуб, как нечто в проруби

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 29 января 2019, 10:36

      Если Интер хочет развиваться, Перишича надо удерживать.

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