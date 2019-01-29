«Интер» опроверг слухи о трансфере Перишича в лондонский «Арсенал»

Никого Арсенал ни купит и не арендует в это окно. Кстати летом так же весьма маловероятны сколь-нибудь серьезные трансферы. Арсенал весьма низко упал в европейском и мировом футболе. Клуб явно буксует и морально, и ментально, да и финансово. Нужна какая-то точка перелома ситуации. А ее нет. Да и "перелом" тот творить в клубе некому - нет ни руководства, ни тренера, ни персонала. Короче трепыхается некогда весьма добротный, да же где-то супер клуб, как нечто в проруби
Джузеппе Маротта опроверг слухи об уходе Ивана Перишича в другую команду. Директор «Интера» заявил, что клуб еще не получал официального предложения от лондонского «Арсенала» о трансфере 29-летнего полузащитника.
Итальянские медиа утверждали, что хорват согласовал условия личного контракта с «канонирами», а чуть ранее в руководстве «Интера» сообщили, что футболист сам попросил выставить его на продажу.
«Трудно удержать игроков, которые не хотят оставаться с нами. Однако реального предложения пока не поступило, поэтому нет никаких оснований говорить, что он уйдет прямо сейчас», – заявил Маротта.
- Перишич выступает за «Интер» с 2015 года.
- Контракт хорвата рассчитан до конца сезона-2021/22.
- В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола и отдал пять голевых передач в 25 матчах.