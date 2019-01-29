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    Sport24: «Галатасарай» был готов заплатить за Дзюбу 11 миллионов евро

    «Галатасарай» предложил «Зениту» за Артема Дзюбу 11 миллионов евро, сообщает Sport24 с ссылкой на турецкий портал Yeni Akit Gazetesi.

    Накануне агент Валериюс Мижигурскис рассказал, что контактировал с боссами «Галатасарая». Турецких представителей интересовало, может ли Дзюбе быть интересен переход в стамбульский клуб.

    «Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет — продолжение карьеры в Турции не входит в его планы», — отметил Мижигурскис.

    • «Галатасарай» после 19 туров в этом сезоне чемпионата Турции занимает второе место, отставая на 6 очков от лидирующего клуба «Истанбул Башакшехир».
    • «Зенит» лидер РПЛ и участник плей-офф Лиги Европы.
    • На Кубке «Матч Премьер» «Зенит» занял третье место.

    Источник: Sport24

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    29.01.2019 08:41
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 15:27

      Трудно ему будет в Турции. Языка он совсем не знает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 29 января 2019, 10:15

      Дороговато!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 29 января 2019, 09:49

      Зачем ему "Галатасарай", если через два-три года перейдет в ФК "Бахчисарай". А пока он, не напрягая себя и весело шутя, копит свое состояние из "национального достояния". А турки ведь будут требовать полноценной игры, а не многочисленных интервью.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 09:12

      11 лямов - смешная сумма. Да и клуп так себе.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 29 января 2019, 09:10

      Ждёт предложения от топ клуба наверно )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 января 2019, 08:48

      Зенит не продал побоявшись за рузультативность заболотного, все логично

      2
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