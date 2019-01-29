Sport24: «Галатасарай» был готов заплатить за Дзюбу 11 миллионов евро

«Галатасарай» предложил «Зениту» за Артема Дзюбу 11 миллионов евро, сообщает Sport24 с ссылкой на турецкий портал Yeni Akit Gazetesi.

Накануне агент Валериюс Мижигурскис рассказал, что контактировал с боссами «Галатасарая». Турецких представителей интересовало, может ли Дзюбе быть интересен переход в стамбульский клуб.

«Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет — продолжение карьеры в Турции не входит в его планы», — отметил Мижигурскис.