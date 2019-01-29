Sport24: «Галатасарай» был готов заплатить за Дзюбу 11 миллионов евро

Трудно ему будет в Турции. Языка он совсем не знает.
«Галатасарай» предложил «Зениту» за Артема Дзюбу 11 миллионов евро, сообщает Sport24 с ссылкой на турецкий портал Yeni Akit Gazetesi.
Накануне агент Валериюс Мижигурскис рассказал, что контактировал с боссами «Галатасарая». Турецких представителей интересовало, может ли Дзюбе быть интересен переход в стамбульский клуб.
«Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет — продолжение карьеры в Турции не входит в его планы», — отметил Мижигурскис.
Galatasaray'dan Zenit'e Artem Dzyuba için tam 11 milyon Euro! https://t.co/9N4sJfz7ex pic.twitter.com/qaGp9JucHO— Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) 28 января 2019 г.
- «Галатасарай» после 19 туров в этом сезоне чемпионата Турции занимает второе место, отставая на 6 очков от лидирующего клуба «Истанбул Башакшехир».
- «Зенит» – лидер РПЛ и участник плей-офф Лиги Европы.
- На Кубке «Матч Премьер» «Зенит» занял третье место.