Bild: «Челси» блокирует трансфер Хадсона-Одои в «Баварию» и не отпустит его зимой

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои до конца сезона останется в «Челси».

По информации Bild, английский клуб отклонил запрос «Баварии» на трансфер футболиста.

18-летний хавбек подал в «Челси» запрос на трансфер, рассчитывая обеспечить себе переход в состав мюнхенцев.