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    Bild: «Челси» блокирует трансфер Хадсона-Одои в «Баварию» и не отпустит его зимой

    Полузащитник Каллум Хадсон-Одои до конца сезона останется в «Челси».

    По информации Bild, английский клуб отклонил запрос «Баварии» на трансфер футболиста.

    18-летний хавбек подал в «Челси» запрос на трансфер, рассчитывая обеспечить себе переход в состав мюнхенцев.

    • Хадсон-Одои ранее отказался подписывать новый контракт с «Челси».
    • Лондонский клуб предложил зарплату в 85 тысяч фунтов в неделю.
    • Всего у левого вингера 15 матчей в основном составе синих, два гола и три ассиста.

    Источник: Твиттер Bild

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    29.01.2019 07:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 15:08

      Кому интересно отпускать перспективного игрока ,рассчитывая на него в будущем.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 29 января 2019, 13:59

      Испортят карьеру жизнь возраст потом со скандалом врагом уйдет как Де Брюйне Лукаку Старридж

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > BARCLAYS_APL 30 января 2019, 09:29

      Де Брюйне и Лукаку не выдерживали конкуренции, Лукаку её не выдерживает и сейчас, Старридж же травмируется часто. И ни у одного из них карьера не сломалась, а даже наоборот.

      Лучше посчитай сколько карьер оборвал МЮ.

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 29 января 2019, 11:55

      Стремиться к лучшему всегда поощрительно!

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 29 января 2019, 10:42

      Правильно, надо приструнить Баварию, а то привыкли всех в Бундеслиге грабить и договариваться в обход клубов.

      А лучше и летом их послать ещё, чтобы были вынуждены искать замену Рибери в другом месте.

      А самому Каллуму надо подумать хорошенько и продлить контракт, Азар уйдёт летом скорее всего и он сможет закрепиться в составе.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Shotlandets86 29 января 2019, 12:22

      Ну уйдет Азар - Челси в любом случае буде искать равносильного конкурента , и далеко не факт , что Хадсон-Одой играть станет больше ... Ну и если Хадсон - не подпишет контракт , ну пошлют они Баварию например летом , и что дальше ? Потом его свободным агентом отпустят ? Или продадут следующей зимой за копейки ?

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > К.Серж.А 30 января 2019, 09:26

      Центральный абзац прочитай. Он будет вынужден переподписаться, так как варианта с Баварией не останется.

      И кого же равноценного Азару Челси может зацепить?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 29 января 2019, 10:19

      Распоясалась молодежь)

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 января 2019, 07:41

      Если бавария хочет) то путь в стан мюнхена не избежен, это понимают все, грядет революция в клубе и это нормально, уходят старые, приходят новые, я бы еще чика рассмотрел

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 29 января 2019, 07:32

      Теперь паренек лишь бы играть не бросил..

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > афоня72 29 января 2019, 07:51

      Этот не бросит, он все понимает и его выбор в пользу Баварии верный, уйдут те кто разрывал фланги десять лет, а он придет на смену

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