Bild: «Челси» блокирует трансфер Хадсона-Одои в «Баварию» и не отпустит его зимой

Кому интересно отпускать перспективного игрока ,рассчитывая на него в будущем.
Полузащитник Каллум Хадсон-Одои до конца сезона останется в «Челси».
По информации Bild, английский клуб отклонил запрос «Баварии» на трансфер футболиста.
18-летний хавбек подал в «Челси» запрос на трансфер, рассчитывая обеспечить себе переход в состав мюнхенцев.
Nach @bild-Information hat @ChelseaFC auf die Transferanfrage von #Hudson-Odoi geantwortet: kein Winter-Wechsel! Sommer aber möglich. #FCBayern @BILD_Sport— BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) 28 января 2019 г.
- Хадсон-Одои ранее отказался подписывать новый контракт с «Челси».
- Лондонский клуб предложил зарплату в 85 тысяч фунтов в неделю.
- Всего у левого вингера 15 матчей в основном составе синих, два гола и три ассиста.