Сен-Максимен попросил EA Sports добавить его повязку Gucci в FIFA 19

Надо еще добавить как судья облевал угловой флажок и как Леманн ссыт за воротами!
Аллан Сен-Максимен хочет, чтобы повязку Gucci, в которой полузащитник выступает в составе «Ниццы», добавили в игру FIFA 19. Он попросил об этом разработчиков через твиттер.
twit text
— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 26 января 2019 г.
- Полузащитник «Ниццы» Аллан Сен-Максимен выиграл голосование игроков на дополнительную карточку будущей звезды в FIFA 19.
- Карточку игрока можно получить за прохождение испытания.
- Ранее EA дала карточки будущих звезд 21 игроку.