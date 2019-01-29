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    Сен-Максимен попросил EA Sports добавить его повязку Gucci в FIFA 19

    Аллан Сен-Максимен хочет, чтобы повязку Gucci, в которой полузащитник выступает в составе «Ниццы», добавили в игру FIFA 19. Он попросил об этом разработчиков через твиттер.

    • Полузащитник «Ниццы» Аллан Сен-Максимен выиграл голосование игроков на дополнительную карточку будущей звезды в FIFA 19.
    • Карточку игрока можно получить за прохождение испытания.
    • Ранее EA дала карточки будущих звезд 21 игроку.

    Источник: Твиттер Сен-Максимена

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    29.01.2019 07:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 29 января 2019, 11:14

      Надо еще добавить как судья облевал угловой флажок и как Леманн ссыт за воротами!

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 января 2019, 07:43

      Это кто?

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > BlackMurder 29 января 2019, 10:44

      Лидер Ниццы.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 29 января 2019, 07:12

      Хм, а, если вдруг решит сменить повязку, то что делать разработчикам? Да и потом, для того, чтобы её вкдючить, придется Gucci выплатить EA sports деньги за рекламу.
      PS: из-за какой ерунды люди иногда парятся) Лучше бы на игре своей сконцентрировался.

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