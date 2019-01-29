Сен-Максимен попросил EA Sports добавить его повязку Gucci в FIFA 19

Аллан Сен-Максимен хочет, чтобы повязку Gucci, в которой полузащитник выступает в составе «Ниццы», добавили в игру FIFA 19. Он попросил об этом разработчиков через твиттер.

twit text — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 26 января 2019 г.