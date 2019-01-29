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    «Зенит», «Реал», «Рома» претендуют на хавбека «Бока Хуниорс» Барриоса

    Полузащитник аргентинского «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос привлек к себе внимание со стороны двух европейских клубов. Речь идет о «Зените» и «Роме», сообщает журналист Николо Скира.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала». Игроку 25 лет.

    • Контракт хавбека с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2021 года.
    • В его договоре есть пункт о сумме отступных в размере 24 миллионов долларов.
    • Колумбиец выступает за свою сборную.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Скира работает в Gazzeta dello Sport. Опубликовал больше 15 тысяч твитов, количество подписчиков - 22 тысячи.

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    29.01.2019 01:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 21:52

      Купить за 24, продать за 48.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 29 января 2019, 01:41

      И кстати в вике пишут, что у него днюха в октябре 95-го, т.е. ему 23 тогда, а не 25.

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      Рейтинг: +151

      platinum93 > Mariner 29 января 2019, 01:47

      вон там Перишич на трансфер выставлен, его забирать нужно

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      Рейтинг: +151

      platinum93 29 января 2019, 01:41

      Утка, в цветах Зенита нет черного

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      Рейтинг: +1452

      Mariner > platinum93 29 января 2019, 01:42

      А шоколадный есть, раз Халк и Витсель были?! ))) Я уж не говорю про Рондона )

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      Рейтинг: +151

      platinum93 > Mariner 29 января 2019, 01:47

      ну этот темнее Рондона

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 29 января 2019, 01:28

      Ну само собой он выберет Зенит, ведь из Зенита, если хорошо играть, можно попасть в европейский гранд, типа ПСЖ или Челси, а из Ромы сперва в Зенит надо. Т.е. зачем ему эта прокладка в виде Ромы?! )))) Ну а Реал, если бы хотел, уже купил бы.

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