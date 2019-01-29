«Зенит», «Реал», «Рома» претендуют на хавбека «Бока Хуниорс» Барриоса

Полузащитник аргентинского «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос привлек к себе внимание со стороны двух европейских клубов. Речь идет о «Зените» и «Роме», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала». Игроку 25 лет.