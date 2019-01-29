«Зенит», «Реал», «Рома» претендуют на хавбека «Бока Хуниорс» Барриоса

Купить за 24, продать за 48.
Полузащитник аргентинского «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос привлек к себе внимание со стороны двух европейских клубов. Речь идет о «Зените» и «Роме», сообщает журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала». Игроку 25 лет.
- Контракт хавбека с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2021 года.
- В его договоре есть пункт о сумме отступных в размере 24 миллионов долларов.
- Колумбиец выступает за свою сборную.
Скира работает в Gazzeta dello Sport. Опубликовал больше 15 тысяч твитов, количество подписчиков - 22 тысячи.