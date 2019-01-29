Дзюба – о голах на сборах: «Патроны надо беречь»

С тебя Артем спросят ,если будешь беречь патроны. Заболотный дышит в спину.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился комментариями после матча третьего тура Кубка «Матч Премьер» против «Ростова» (5:0). Форвард забил один гол.
– Насколько важно для нападающего отличиться на сборах?
– У всех по-разному, я к этому очень спокоен. Как говорил Роман Павлюченко: «Патроны нужно беречь». Так что я стараюсь беречь, но сегодня один израсходовал.
Главное, что мы победили. Всегда приятно побеждать, но это всего лишь сбор. Ничего важного, у нас подготовка к совсем другим вещам.
– Как успокоить болельщиков и объяснить им, что товарищеские матчи не имеют такого огромного значения, как официальные.
– Я видел, что многие негодовали после двух поражений. Но я всегда говорил, что не нужно делать преждевременных выводов. Когда будут официальный игры, тогда и будем судить и говорить.
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