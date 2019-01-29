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    Дзюба – о голах на сборах: «Патроны надо беречь»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился комментариями после матча третьего тура Кубка «Матч Премьер» против «Ростова» (5:0). Форвард забил один гол.

    – Насколько важно для нападающего отличиться на сборах?

    – У всех по-разному, я к этому очень спокоен. Как говорил Роман Павлюченко: «Патроны нужно беречь». Так что я стараюсь беречь, но сегодня один израсходовал.

    Главное, что мы победили. Всегда приятно побеждать, но это всего лишь сбор. Ничего важного, у нас подготовка к совсем другим вещам.

    – Как успокоить болельщиков и объяснить им, что товарищеские матчи не имеют такого огромного значения, как официальные.

    – Я видел, что многие негодовали после двух поражений. Но я всегда говорил, что не нужно делать преждевременных выводов. Когда будут официальный игры, тогда и будем судить и говорить.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ
    • 12 февраля зенитовцы проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
    • На Кубке «Матч Премьер» «Зенит» занял третье место.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    29.01.2019 00:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 12:48

      С тебя Артем спросят ,если будешь беречь патроны. Заболотный дышит в спину.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 29 января 2019, 07:27

      Интересно, а сколько у Артема осталось патронов? Штуки 3 наверное, раз он их так бережёт? И один, последний, для себя..

      2
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      Рейтинг: +1430

      balam 29 января 2019, 05:39

      Артемка,башку беречь надо.шапку носи

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 29 января 2019, 01:34

      Смотри, чтоб не отсырели твои патроны.
      Из всех патронов один только и стрельнул, который тебе Новосельцев по старой дружбе подкинул.

      3
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