Карпин – о разгроме от «Зенита»: «Дали сопернику поиграть»

Откровенно ,вратарь еще косячил.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча третьего тура Кубка «Матч Премьер» против «Зенита» (0:5). Южане заняли последнее место в соревновании.
«Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту».
«Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре», – сказал тренер.
- Ростовчане в РПЛ идут седьмыми.
- На Кубке «Матч Премьер» южане проиграли все матчи.
- Ближайший официальный поединок у «Ростова» состоится 24 февраля.