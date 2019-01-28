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    Карпин – о разгроме от «Зенита»: «Дали сопернику поиграть»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча третьего тура Кубка «Матч Премьер» против «Зенита» (0:5). Южане заняли последнее место в соревновании.

    «Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту».

    «Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре», – сказал тренер.

    • Ростовчане в РПЛ идут седьмыми.
    • На Кубке «Матч Премьер» южане проиграли все матчи.
    • Ближайший официальный поединок у «Ростова» состоится 24 февраля.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    28.01.2019 23:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 12:34

      Откровенно ,вратарь еще косячил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 января 2019, 09:05

      В.КарпИн, не Ростов дал Зениту поиграть, а Зенит совсем не дал поиграть
      Ростову.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Константинн 29 января 2019, 08:05

      Попросили, вот и дали поиграть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 29 января 2019, 07:59

      игра полное безобразие. надеюсь президент такого великого клуба как РОСТОВ что то придумает. время еще есть.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Серёга Краснодарский 29 января 2019, 09:31

      Недотренер набрал недоигроков из самых глухих скандинавкских дыр, что опускают руки после первого пропущенного гола, викинги мля. Чего вы хотите:

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 29 января 2019, 01:24

      Ну, а что ему ещё остаётся сказать?
      Во всех играх ему нравился только первый тайм.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 00:32

      Просто Ростов после 1-го пропущенного почему-то разваливается.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > prezent2017 29 января 2019, 00:37

      Не после первого пропущенного,а после первого тайма.Состав поменялся и началась другая игра.

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Yurok161 29 января 2019, 09:28

      У всех составы менялись по ходу таймов так-то!

      0
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