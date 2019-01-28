Карпин – о разгроме от «Зенита»: «Дали сопернику поиграть»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча третьего тура Кубка «Матч Премьер» против «Зенита» (0:5). Южане заняли последнее место в соревновании.

«Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту».

«Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре», – сказал тренер.