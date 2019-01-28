Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов: «Я провел очень хороший период в «Спартаке». Голы в его ворота праздновать не буду»

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поговорил о своем предыдущем клубе – «Спартаке». Болгарин покинул москвичей зимой.

    – Забить «Спартаку» будет принципиальным вопросом?

    – Нет, ничего принципиального не будет. Я провел очень хороший период моей карьеры в «Спартаке». Никакой обиды, ничего такого. Это – футбол, это жизнь.

    – Если забьете «Спартаку», будете праздновать?

    – Думаю, нет.

    • Попов выступал за «Спартак» с 2015 года (77 матчей в РПЛ, шесть голов).
    • В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России.
    • Игроку 31 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2019 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 29 января 2019, 11:51

      Зря отдали, по мне креативный игрок, нестандартно думающий, доверия мало было со стороны тренеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 29 января 2019, 09:06

      Заголовок об одном - интервью о другом.
      Не сайт, а разгонная платформа для будущих "жёлтых журналюг".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 29 января 2019, 07:30

      Ростов вчера в матче с Зенитом показах как у них с забиванием голов обстоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 29 января 2019, 07:18

      ахахахаха, тоже мне бомбардир

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 28 января 2019, 23:46

      И это нормально и правильно. Удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 28 января 2019, 22:56

      Сначала попробуй забей.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11