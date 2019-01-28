Попов: «Я провел очень хороший период в «Спартаке». Голы в его ворота праздновать не буду»

Зря отдали, по мне креативный игрок, нестандартно думающий, доверия мало было со стороны тренеров.
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поговорил о своем предыдущем клубе – «Спартаке». Болгарин покинул москвичей зимой.
– Забить «Спартаку» будет принципиальным вопросом?
– Нет, ничего принципиального не будет. Я провел очень хороший период моей карьеры в «Спартаке». Никакой обиды, ничего такого. Это – футбол, это жизнь.
– Если забьете «Спартаку», будете праздновать?
– Думаю, нет.
- Попов выступал за «Спартак» с 2015 года (77 матчей в РПЛ, шесть голов).
- В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России.
- Игроку 31 год.