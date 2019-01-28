Попов: «Я провел очень хороший период в «Спартаке». Голы в его ворота праздновать не буду»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поговорил о своем предыдущем клубе – «Спартаке». Болгарин покинул москвичей зимой.

– Забить «Спартаку» будет принципиальным вопросом?

– Нет, ничего принципиального не будет. Я провел очень хороший период моей карьеры в «Спартаке». Никакой обиды, ничего такого. Это – футбол, это жизнь.

– Если забьете «Спартаку», будете праздновать?

– Думаю, нет.