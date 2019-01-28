Кубок «Матч Премьер». «Зенит» забил пять безответных голов «Ростову»; южане заняли последнее место

«Зенит» и «Ростов» провели очный матч в рамках третьего тура Кубка «Матч Премьер». Лидер РПЛ забил южанами пять голов. Ростовчане, таким образом, заняли последнее место по итогам соревнования.

Дублем у сине-бело-голубых отметился Денис Терентьев. Победитель турнира определится в матче «Спартака» и «Локомотива», который состоится завтра, 29 января.

Кубок «Матч Премьер». 3-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Кузяев, 40; 0:2 – Дзюба, 53; 0:3 – Шатов, 60; 0:4 – Терентьев, 85; 0:5 – Терентьев, 88.