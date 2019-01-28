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    Кубок «Матч Премьер». «Зенит» забил пять безответных голов «Ростову»; южане заняли последнее место

    «Зенит» и «Ростов» провели очный матч в рамках третьего тура Кубка «Матч Премьер». Лидер РПЛ забил южанами пять голов. Ростовчане, таким образом, заняли последнее место по итогам соревнования.

    Дублем у сине-бело-голубых отметился Денис Терентьев. Победитель турнира определится в матче «Спартака» и «Локомотива», который состоится завтра, 29 января.

    Кубок «Матч Премьер». 3-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кузяев, 40; 0:2 – Дзюба, 53; 0:3 – Шатов, 60; 0:4 – Терентьев, 85; 0:5 – Терентьев, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2019 21:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 00:38

      Терентьев молодец, надо его в напы. Свой воспитанник, однако.

      -1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 28 января 2019, 23:01

      Надеюсь просмотр игроков у Семака закончен и в Испании начнётся реальная подготовка к ЛЕ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 28 января 2019, 22:49

      Не нужно воспринимать серьёзно результаты этого турнира. Не вижу никакого смысла рассматривать серьёзно эту игру и весь турнир. Зениту нужно подойти к играм в ЛЕ на высоком уровне, сегодня ещё рано примерять лавры . Ростову ещё почти месяц до первой игры на КР.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 января 2019, 22:16

      Все нормально! Ростовчане бесплатно (за счет МАТЧ ТВ) прошли сборы в Катаре, а результат будет 24 февраля! Нужно пользоваться халявой на "всю катушку"! А этот турнир "загнется"!

      3
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      Рейтинг: +429

      Qranat 28 января 2019, 22:04

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      Кто это убожество ростовское пригласил на турнир топов, кто скажет ? Наверно, Черданцев своего другана (в том числе по общим истерикам на МАТЧе) Карпина, решил приподнять в глазах футбольной общественности, чтобы забыли о кладбищенских способностях Валеры, утопившем в болото Мальорку и Армавир ? Как можно рекламировать этих костоломов "Ростова", ставящих главную задачу на матч, не дать играть сопернику..? А какие подленькие ребятишки, поощряемые Карпиным, заметили, наверно - Гацкана в каждом матче можно выгонять за грубость.. Такой же мерзкий и Паршивлюк, расчитывая, что арбитр не увидит, ударил, находившегося без мяча, Набиулина, в голову. Когда уже арбитры наши заставят играть "Ростов" в футбол, а не устраивать бои без правил, да еще и безнаказанно ? Лучше играющий "Арсенал" позвали... или "Урал. Тошно смотреть на эти кабинетные игры.

      -12
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Qranat 28 января 2019, 22:04

      Кто тебя дурака за компьютер пустил?Опять санитары забухали?

      4
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > Qranat 28 января 2019, 22:06

      А твоя Томь, чем лучше???

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 28 января 2019, 22:03

      Ну, в принципе по делом нам(((

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 28 января 2019, 21:57

      Ростов по старой привычке получил 5 от Зенита....Хорошая команда у Карпина....))

      -2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > _Marqella_ 28 января 2019, 21:59

      В чемпе зенит по старой привычке получит 3 в Ростове ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 > _Marqella_ 28 января 2019, 22:02

      Для тебя больше радости когда Ростов проигрывает а не Зенит побеждает,гнилая ты натура!

      4
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      Рейтинг: +429

      Qranat > Yurok161 28 января 2019, 22:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Забудьте... Это при Бердыеве все топы кабинетные в Ростове имели бледный вид - Карпин на это не способен.

      -5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 января 2019, 21:56

      Неплохо получилось.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 28 января 2019, 21:53

      Да херня этот турнир!

      2
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Kollljan 28 января 2019, 21:54

      Как и "Зенит".

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      Рейтинг: +3960

      Kollljan > vladik12 29 января 2019, 18:30

      Владик, ты тупой как пробка. Я о турнире говорил, а не о командах. Пойди попку подмой, дурачок.

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 28 января 2019, 21:50

      Всегда знал, что Карпин без Кариоки ни на что не способен.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > vladik12 28 января 2019, 21:58

      Видимо и спартак кроме как на товарищеские турниры.

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Yurok161 28 января 2019, 22:02

      Мб.

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