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    Миранчуки: «Уткин сказал, что мы ездим на «Роллс Ройс» и «Бентли»? Передайте Василию: у нас есть еще одна машина»

    Ранее спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, на каких машинах ездят футболисты «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки. Братья отреагировали на слова журналиста.

    «Это все-таки шутка была? Мечты сбываются, наверное. Сегодня мы приехали на другой машине. У нас есть еще одна – «Мерседес» класса «Гелендваген». Передайте это Василию», – сказали братья Ксении Собчак.

    • Алексей Миранчук в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил два гола, сделал четыре результативные передачи.
    • Антон Миранчук в текущем чемпионате России сыграл в 15 матчах, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • Братья – действующие чемпионы России.

    Источник: YouTube-канал Ксении Собчак

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    28.01.2019 17:58
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 28 января 2019, 23:54

      Рановато пантоваться стали , как бы играть совсем не перестали !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 28 января 2019, 23:48

      Может у них и роллс ройс с бентли и галеком, и ещё кучу всего-только играете вы на колесо от них и то запасное, и как футболисты ни какущие..лимит вам всё устроил..ЛЧ и ЧМ показал чего вы как футболисты стоите на самом деле..

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 января 2019, 21:51

      даётся мне что они мужьями стали этой собачак

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 января 2019, 21:12

      Ну и молодцы.. Здоровья вам) но наших молодых игроков большие деньги развращают..Лень становится выкладываться.

      И я вот не пойму почему те же африканцы или латиносы, которые как правило из бедноты, пашут всю карьеру независимо от статуса клуба, достижений, а эти принцы чуть более менее обзаведутся жирком и все...

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 28 января 2019, 20:21

      Недавно в докфильме про Анатолия Тарасова Владислав Третьяк рассказывал, как на него, уже шестикратного чемпиона мира(!!!) и двукратного олимпийского чемпиона(!!!) Тарасов перед всеми как на пацана орал, что Третьяк посмел приехать на тренировку не на метро а на своей белой "козырной" шестерке. Какие же они убогие чмошники по сравнению с ТРЕТЬЯКОМ и даже не понимают этого. Кичатся...

      5
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > ЮНик 28 января 2019, 20:49

      При всём Уважение к Тарасову - какая разница на чём ты приехал?Если, как Вы пишите он уже 6 кратный был Чемпион Мири!?Скорее он подаст пример к чему стремиться, чем навредит!!!это уже говорит о самом воспитание Тарасова-совдеповском!Будь воля таких как он - мы бы все до сих пор ходили в одинаковом пальто, смотрели бы один канал по телеку и на пустые полки в гастрономе!

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > AtticusFinch 28 января 2019, 22:22

      Тогда ходили в стремных пальто, ты прав. Но это было время Гагарина, Высоцкого, Яшина, Харламова, Плисецкой, академика Королева, а не время бузовых, шнуровых, мирончуков и академика Кадырова. Почитай как Тарасов в присутствии на трибуне Брежнева не побоялся увести с площадки команду ЦСКА. Потому что был не жополизом, готовым на всё за бабло, а мужиком. Хотя сомневаюсь, что ты поймешь это(((https://www.vokrug.tv/article/show/15447066981/

      1
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > ЮНик 28 января 2019, 22:38

      Я всё это понимаю, но при чём здесь то, кто жил в то время!?)Про то, как увёл команду при Брежневе в фильме "легенда 17" смотрел... Я же с Бузовой и Миранчуками не общаюсь - так что мне от того , что они есть, - ни холодно ни жарко))По мне так уж лучше жить во время, где есть свобода выбора! По мне Третьяк - из того , что вижу по интервью -классный и добрый человек!Так что с того, что он приехал на хорошей машине, которую исходя из ваших слов(6 ЧМ и 2 ОЛ) заслужил!По мне так пылесосить его за это - логика Советского человека, которого воспитали как раба!и он пытается связать две несвязанные вещи - тренировочный процесс и то , кто на чём приехал!По мне , так это бред полнейший! Мне кажется если сейчас Александр Овечкин приедет на тренировку хоть на Жигулях, хоть на Бентли, играть он хуже от этого не станет!Всю жизнь смеюсь с дебилов(это не про Вас,уточняю!) ,которые пишут ,что наши футболисты гавно,потому , что им много платят, Где логика?я думаю,что если Месси или Роналду платить по 1000 долларов в год , а не миллионы - они всё равно будут на голову выше всех!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > AtticusFinch 28 января 2019, 22:50

      "Великий русский патриот" Овечкин уже давно живет в США и играет за "Вашингтонских капиталистов", а Яшин, Воронин, Стрельцов, Харламов, Михайлов и др. действительно играли не щадя себя не за бабло, а за Родину. Ты действительно не понял, о чем я... Конец связи.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > ЮНик 28 января 2019, 22:55

      Ну живёт и играет, просто это сильнейшая Лига по хоккею на данный момент! Вспомните игры, Олимпиад последних - как только сборные приезжают сильнейшим составом -мы проигрываем Канаде с разгромными счетами! и шведам с финами влетаем!Это же просто его работа!При чём здесь патриотизм?если бы все были патриотами мы бы никогда не узнали больше половины великих футболистов!Которые на клубном уровне выигрывали всё подряд, а в сборных своих стран - ничего!

      0
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      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > ЮНик 29 января 2019, 02:13

      поколению пепси не объяснишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 28 января 2019, 19:49

      " ... братья Ксении Собчак."
      Это круто. :-)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 28 января 2019, 19:22

      Нищета! И ведь не стесняются признаваться в этом!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 28 января 2019, 19:14

      "..сказали братья Ксении Собчак..". Ничего не понимаю. Причем здесь Собчак?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > oyabun 28 января 2019, 19:33

      Она с ними беседовала на эту тему.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > vladik12 28 января 2019, 19:38

      Благодарю. А прозвучало, как будто они её братья. )

      3
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      ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > oyabun 28 января 2019, 21:44

      Все правильно, она их брат))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 января 2019, 19:04

      жаль,что начиная получать огромные деньги,большинство футболистов начинают мнить себя звездами и прекращают развиваться,а какие у них машины-это их дело,кто-то с умом деньги тратит,кто-то нет

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 28 января 2019, 19:03

      Гелик? Всего лишь Гелик??? А почему не Aston Martin DB7. Слабо фраернуться?

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > +50/-50 29 января 2019, 02:15

      скоро на Буране будут прилетать, чтоб козырнуть

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