Миранчуки: «Уткин сказал, что мы ездим на «Роллс Ройс» и «Бентли»? Передайте Василию: у нас есть еще одна машина»

Ранее спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, на каких машинах ездят футболисты «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки. Братья отреагировали на слова журналиста.

«Это все-таки шутка была? Мечты сбываются, наверное. Сегодня мы приехали на другой машине. У нас есть еще одна – «Мерседес» класса «Гелендваген». Передайте это Василию», – сказали братья Ксении Собчак.