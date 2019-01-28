Миранчуки: «Уткин сказал, что мы ездим на «Роллс Ройс» и «Бентли»? Передайте Василию: у нас есть еще одна машина»

Рановато пантоваться стали , как бы играть совсем не перестали !
Ранее спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, на каких машинах ездят футболисты «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки. Братья отреагировали на слова журналиста.
«Это все-таки шутка была? Мечты сбываются, наверное. Сегодня мы приехали на другой машине. У нас есть еще одна – «Мерседес» класса «Гелендваген». Передайте это Василию», – сказали братья Ксении Собчак.
- Алексей Миранчук в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил два гола, сделал четыре результативные передачи.
- Антон Миранчук в текущем чемпионате России сыграл в 15 матчах, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- Братья – действующие чемпионы России.