Уткин: «Не понимаю, зачем Миранчукам «Роллс Ройс» и «Бентли». Им что, без машин девушки не дают?»

Спортивный журналист Василий Уткин выразил недоумение, зачем полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки владеют машинами «Роллс Ройс» и «Бентли». Футболисты приобрели автомобили после победы железнодорожников в РПЛ в прошлом сезоне.

«Я научился различать братьев Миранчуков. У одного «Роллс Ройс», а у другого – «Бентли». Правда, не понимаю, зачем молодому человеку, футболисту, такие машины. Им что, девушки без них не дают?» – сказал комментатор в интервью-шоу исполнителя Басты.

Братья Миранчуки в текущем сезоне РПЛ забили на двоих шесть голов и отдали три результативные передачи.