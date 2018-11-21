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    Уткин: «Не понимаю, зачем Миранчукам «Роллс Ройс» и «Бентли». Им что, без машин девушки не дают?»

    Спортивный журналист Василий Уткин выразил недоумение, зачем полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки владеют машинами «Роллс Ройс» и «Бентли». Футболисты приобрели автомобили после победы железнодорожников в РПЛ в прошлом сезоне.

    «Я научился различать братьев Миранчуков. У одного «Роллс Ройс», а у другого – «Бентли». Правда, не понимаю, зачем молодому человеку, футболисту, такие машины. Им что, девушки без них не дают?» – сказал комментатор в интервью-шоу исполнителя Басты.

    Братья Миранчуки в текущем сезоне РПЛ забили на двоих шесть голов и отдали три результативные передачи.

    Источник: ТО «Gazgolder»

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    21.11.2018 20:09
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +5873

      maygli 28 января 2019, 19:47

      Понятно, что ребята понтуются. Но перед кем?

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 22 ноября 2018, 20:13

      Понимаю, им бы твои проблемы...

      0
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      Рейтинг: +10

      molodnik 22 ноября 2018, 18:25

      Это наверное Васе девушки не дают, вот и завидует.

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      Рейтинг: +12

      Угрюм Угрюмый 22 ноября 2018, 16:10

      А кому, накуй, какое дело на чем я езжу и способности к даванию моих и не моих девушек.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 22 ноября 2018, 14:31

      Есть такое понятие, как мечта. И тут эта мечта еще адекватная. Бывают такие мечты, что вообще невозможно понять, как это может называться мечтой. А для человека это становится целью. И девушки тут не причем.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 12:18

      А что тут такого. Игроки получают солидные зарплаты ,для них не составляет труда купить престижный автомобиль. Сам наверное Василий получаешь не многим меньше. Ленин тоже на Роллс Ройсе ездил и все его любили и никто не спрашивал кого он брал с собой в поездку.

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      Рейтинг: +12

      Угрюм Угрюмый > zigbert 22 ноября 2018, 16:12

      Я Лёнина не любил, но мне по барабану на чем он ездил и кому присовывал)))))

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      Рейтинг: +2889

      nemolod 22 ноября 2018, 10:44

      По молодости,когда ты здоров,полон сил и уже тебе платят кучу денег,то кажется,что все это никогда не закончится,отчего и растрачиваешь себя по всем направлениям,в том числе на сверхдорогие иномарки ,ну а на них,редкая юная красавица устоит! И если ребята не станут переступать ту грань,что перешли недавно их двое коллег по цеху,то этот прекрасный и одновременно дурной период
      жизни,когда совершаешь много ненужных,глупых,а порой и неисправимых ошибок,постепенно прекратится (и чаще всего с сокращением денежного потока) и вот тогда включится разум!

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 22 ноября 2018, 09:37

      Аксиома спорта - чем хуже играешь, тем круче тачка, т.к. надо привлекать внимание , а чем (?), если игра не идет или мастерства не хватает... нужны крутые тачки, красивые фотомодели рядом, ну и потасовки (с последней одним из таких не повезло, но свое внимание в СМИ получили с лихвой, а игры-то и не было за те деньги, что им переплачивали клубы).

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 22 ноября 2018, 09:24

      Личное дело каждого человека, что покупать или не покупать. Советчиков много.

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      Рейтинг: +16

      То_не_кросс 22 ноября 2018, 08:41

      Наверно затем что могут себе позволить.
      Или не хватает фантазии больше ни на что.

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