Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат: «Мамаева содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал»

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что расследование по делу его подопечного и нападающего «Зенита» Александра Кокорина продвигается медленными темпами.

    Ранее Бушманов заявил, что следствие намеренно затягивает сроки, чтобы продлить содержание футболистов в СИЗО.

    – Пока подвижек в деле нет. Ждем информации от следствия, чтобы по возможности приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела. Думаю, с такими темпами процесс не очень скоро завершится. Следствие будет именно так строить свою процессуальную политику. Пока ждем, когда следователь предоставит материалы дела. Я обратился с жалобой в прокуратуру на волокиту, сейчас она рассматривается. Надеюсь, что это подстегнет следствие к скорейшей выдаче всех документов.

    Когда ознакомимся с материалами, следствие составит обвинительное заключение и его направит в прокуратуру.

    – Вероятность, что 8 февраля обвиняемых освободят из-под стража, крайне мала?

    – Если следователь не выйдет с очередным ходатайством о продлении, то тогда по истечении срока ареста людей могут освободить. Если же последует обращение с подобной инициативой, то суд еще раз рассмотрит либо просьбу о продлении содержания под стражей, либо возможность изменения меры пресечения.

    При этом практика показывает, что суды чаще удовлетворяют ходатайства следствия чем отказывают. Пока сроки для предоставления ходатайства в суд не наступили, поэтому, надеюсь, что процесс на этой неделе наладится и мы начнем знакомиться с документами.

    – Как Мамаев ко всему этому относится?

    – Он всегда держится крепко и настроен позитивно. Павел рассчитывает, что рано или поздно по делу будет принято законное и обоснованное решение, а не как сейчас. Мамаева содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2019 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 28 января 2019, 17:27

      Чем больше пи .. ят адвокаты футболеров, тем больше против себя настраивают общественность

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 28 января 2019, 16:12

      Ну вот и подошли к главному: "Мамаева содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал."!)!)!)
      А потом выяснится, что Кокорин вообще рядом проходил?!))
      Какие подсудимые, такие и адвокаты.)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > ivany4 28 января 2019, 16:18

      Вообще то тут про Мамаева статья, и в целом всё правильно.
      Мамаев к хулиганству близко не подходил..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 > афоня72 28 января 2019, 16:21

      А к чему подходил???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > ivany4 28 января 2019, 16:33

      Ст 115 УК РФ нанесение телесных повреждений, с предоставлении справки потерпевшего лица.
      Во втором случае когда Кокорин стулом махал он вообще в пару метров от инцидента был.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 > афоня72 28 января 2019, 16:38

      Так в каких действиях его обвиняют???
      И второе - если при первом слушание адвокат не смог оспорить его виновность в инкриминируемом эпизоде, то о какой невиновности можно говорит??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > афоня72 28 января 2019, 16:42

      Под хулиганку можно спокойно подтянуть действия мамая, когда он с братишкой кокоши дубасил водителя ведущей 1го канала.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 28 января 2019, 16:56

      Хулиганку там не натянуть,нет предварительного сговора,поэтому только побои ,ст 115 УК.И главное ,драку начал водитель,что установлено следствием.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11