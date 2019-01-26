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    Адвокат Мамаева: «Возможная цель следствия – создать наибольший срок содержания под стражей»

    Павел Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился мнением о позиции следствия в отношении его клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Возможная цель следствия — до рассмотрения дела по существу максимально создать наибольший срок содержания под стражей. Может, по их мнению, это облегчит финальный приговор. Не могу понять логику следствия, но вижу бездействие, которое влечeт продление сроков.

    Чем руководствуется следствие, принимают ли следователи решения самостоятельно, не знаю. Логики и понимания тут нет, можно строить любые предположения, но закон здесь нарушен. К сожалению, следствие по данному делу не проявляет независимость, а явно демонстрирует обратное.

    Исходя из обвинений, которые предъявлены всем фигурантам, а одно из них тяжкое — хулиганство, срок содержания под стражей могут продлевать вплоть до 12 месяцев. Однако после шести месяцев нужно будет обосновывать, что дело представляет особую сложность в расследовании. В нашем случае это явно не соответствует действительности.

    До шести месяцев могут просить ещe раз продлить сроки содержания под стражей, а под арестом они находятся почти четыре месяца — с октября. И всe это для того, чтобы только решить те чисто технические процессуальные вопросы, под которые ранее уже продлевался срок стражи. Но из-за бездействия и волокиты они остаются неисполненными», — сказал Бушманов.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.01.2019 12:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 января 2019, 19:29

      Пора кончать этот балаган! Следаков, все 18 штук, самих под следствие!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 января 2019, 17:19

      Не хрен было хулиганить по утру. А так... Не дадут по максимуму, и то ладно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 января 2019, 15:13

      Букмекерские конторы должны принимать ставки: когда выпустят или сколько дадут? Судьба спортсменов решается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Andre_L 26 января 2019, 14:55

      это все для других урок показательный, мож перестанут себя богами чувствовать....
      спортики за гос бюджет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 января 2019, 14:33

      Давно понятно -- мутная история -- противно как-то !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      Andre_L > Zenmaster 26 января 2019, 14:59

      НЕ думая говоришь, посмотри УК РФ, Конституцию почитай, в УПК загляни, тогда все поймешь...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Andre_L 26 января 2019, 15:43

      Блатной водила , блатная журнашлюха , блатной чинуша и блатные футболёры -- говном несёт !!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Andre_L 26 января 2019, 19:30

      А ты посмотри как их разворачивают, когда выгодно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 26 января 2019, 14:28

      Раз пресс-секретарь самого публично сказал "судить по всей строгости", будут судить по всей строгости и даже еще строже. Чтобы ни одна собака не посмела подумать, что сам болеет за Зенит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 26 января 2019, 13:33

      Чем дольше сидят в СИЗО, тем больше вычтут из срока.
      Сидеть в СИЗО, это не в зоне париться.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2019, 13:17

      Думаю, что цель содержания заключается и в том, чтобы сократить срок
      пребывания (до не нахождения) в тюрьме, после оглашения приговора.
      Как только срок пребывания в СИЗО перекроет возможный срок
      приговора, их отпустят на свободу.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 26 января 2019, 13:27

      Всё проще ,ждут отмашки сверху.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > александр п 26 января 2019, 13:34

      Они наверху и на..р никому не нужны.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > александр п 26 января 2019, 13:40

      Думаю, что наверху свое дело сделали, а теперь все на
      усмотрение суда.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 26 января 2019, 14:25

      А кто дал команду СМИ распространять заведомую дезу?

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 26 января 2019, 14:27

      Адвокат открытым текстом говорит ,суд и следователи тут не при делах.

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > vladimir-7 26 января 2019, 21:51

      Совершенно верно ))))

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 26 января 2019, 13:12

      Надоели эти черти, и все что с ними связанно.... избили людей - сидите! Когда били людей - были мужиками, а присели - стали мальчики - с пальчики)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2019, 13:11

      стаканову неделю слушали про больную коленку сашеньки кокошки теперь наступила очередь адвоката башмакова претензий в защиту мамашки

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