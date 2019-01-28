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    Агент: «Галатасарай» интересовался Дзюбой, но Артем сказал, что переезд в Турцию не входит в его планы»

    Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отверг возможность поиграть в Турции. По его словам, интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Галатасарай».

    «Мне позвонили из руководства «Галатасарая» и спросили, может ли Дзюбе быть интересен переход в стамбульский клуб. Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил «нет». Продолжение карьеры в Турции не входит в его планы.

    «Галатасарай» был готов сделать официальный запрос на трансфер в «Зенит» в тот же вечер, если бы Артем согласился. В нем заинтересован главный тренер клуба, и вопрос денег не стоял», – сказал Мижигурскис.

    • В текущем сезоне форвард провел за петербургскую команду 23 матча, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.
    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

    Источник: Sport24

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    28.01.2019 15:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 28 января 2019, 19:10

      КОМУ ЭТО БРЕВНО НУЖНО ТОЛЬКО БАКЛАНАМ ДА БАКЛАНЫ

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2019, 18:21

      в Турции его клоунада бы просто была не к месту и там надо играть а не ходить пешком по полю как это он делает в Зените хочу играю хочу придуриваюсь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 17:40

      Он даже не отдыхает в Турции, а то играть туда поедет...

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 28 января 2019, 17:10

      Турция это похороны карьеры!!! Дзюба не дурак, спокойно еще года 4 или 5 в Зените поиграет!

      1
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 января 2019, 17:09

      зря Тема, ой зря, не едешь, стал бы там турецким пашой и стоял бы на вражьей половине поля столбом) глядишь, чемпионом там стал бы...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 января 2019, 16:45

      Дзюба перешел бы в сарай, если бы туда перешел бы Зе Луиш.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 января 2019, 16:19

      за то что он иногда говорит ему бы там язык отрезали и он это знает вот и не хочет переходить

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 28 января 2019, 16:08

      И вопрос денег не стоял, вопрос денег стоял у Дзюбы!

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