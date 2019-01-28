Смолов: «Если бы я находился вместе с Кокориным и Мамаевым, никаких бы драк не произошло»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов уверен, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны понести наказание за инцидент, случившийся осенью прошлого года.

В октябре футболисты были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО-2 до 8 февраля.

«Во-первых, хочу сказать, что они сами абсолютно виноваты и точно должны понести наказание. Это – 100%, несмотря на дружбу. Но я считаю это наказание слишком необоснованным, суровым и жестоким по отношению к ним.

Я дружу больше с Пашей и знаю всю его ситуацию, поэтому, мне, конечно, жалко. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака [чиновник Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом], то, скорее всего, наказание было бы совершенно другим. Просто ребята попались в удобное время, и решили показать всем, что, в том числе и с власть имущими людьми, у нас в стране шутки плохи.

Паша – мой друг. Мы очень давно знакомы, и начинали свой футбольный путь все вместе. С Сашей Кокориным я вообще вместе жил в одном номере на динамовской базе на протяжении двух лет. Все время мы проводили вместе, и в том числе и досуг. В то же время плюс-минус мы познакомились с Пашей в молодежной сборной.

Скажу так: я верю, что, если бы я находился с ними, этого бы не произошло», – сказал Смолов в интервью Youtube-каналу Ксении Собчак.