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    Смолов: «Если бы я находился вместе с Кокориным и Мамаевым, никаких бы драк не произошло»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов уверен, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны понести наказание за инцидент, случившийся осенью прошлого года.

    В октябре футболисты были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО-2 до 8 февраля.

    «Во-первых, хочу сказать, что они сами абсолютно виноваты и точно должны понести наказание. Это – 100%, несмотря на дружбу. Но я считаю это наказание слишком необоснованным, суровым и жестоким по отношению к ним.

    Я дружу больше с Пашей и знаю всю его ситуацию, поэтому, мне, конечно, жалко. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака [чиновник Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом], то, скорее всего, наказание было бы совершенно другим. Просто ребята попались в удобное время, и решили показать всем, что, в том числе и с власть имущими людьми, у нас в стране шутки плохи.

    Паша – мой друг. Мы очень давно знакомы, и начинали свой футбольный путь все вместе. С Сашей Кокориным я вообще вместе жил в одном номере на динамовской базе на протяжении двух лет. Все время мы проводили вместе, и в том числе и досуг. В то же время плюс-минус мы познакомились с Пашей в молодежной сборной.

    Скажу так: я верю, что, если бы я находился с ними, этого бы не произошло», – сказал Смолов в интервью Youtube-каналу Ксении Собчак.

    Источник: YouTube-канал Ксении Собчак

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    28.01.2019 12:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 28 января 2019, 20:24

      Будь он с ними, вместо Пака они отпи*дили бы Смолова)))

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 28 января 2019, 16:43

      Они бы всех там просто перестреляли )))

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 января 2019, 15:39

      Не оправдываю, но явный перебор...

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 28 января 2019, 15:13

      Вот это компания, им ещё Еременко не хватает. Искатели приключений на одно место.

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 28 января 2019, 15:13

      Конечно. Тв бы с ними за компанию засел

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 28 января 2019, 14:45

      Классика: "На его месте должен был быть я. Напьёшься - будешь."

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Yev 28 января 2019, 15:05

      Ля... - Ля Ля Ляляляля!

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 28 января 2019, 14:09

      Предлагаю рокировку Смолова на Мамаева ! Мамаев уже обжился , с пацанами и там в футбол играет чувствует себя хорошо

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 января 2019, 13:29

      было бы убийство

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 28 января 2019, 13:22

      ты еще можешь к ним присоединиться

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 28 января 2019, 13:15

      Если вся история спланированная провокация,то и Смолов бы не смог ничего предотвратить.Не ударил бы Кокорин Пака ,появился какой нибудь Шпак.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > александр п 28 января 2019, 13:27

      Явная провокация! Понаставили всюду провокаторов гастеров, чиновников, стулья в кофейне от пола отвинтили перед приходом "ребят". Грамотная подстава, однако. Многоходовочка... И кстати! Может новый сайт открыть: "Детки в клетке" или " Жизнь и необыкновенные приключения Паши и Ко"?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > 28 января 2019, 14:20

      Почему речь имхо идёт о провокации,как всё было подано в СМИ ,футболисты -мажоры устроили дебош в Сапсане,затем били бутылки и прыгали по машинам на стоянке в Москве,а когда водитель одной из машин сделал им вполне резонное замечание ,зверски избили его.После чего переместились в кафе ,где огрели стулом ,мирно пьющего кофеёк чиновника.На самом деле никакого дебоша в Сапсане не было,никто не бил бутылки и не прыгал по машинам.А была некая журналистка спровоцировавшая футболистов подойти к одной из машин,где их уже ждал водитель весьма крепкого сложения .Который начал их оскорблять последними словами после чего сильно ударил Мамаева в лицо.Водитель явно владеет техникой бокса,сужу это по технике удара.Далее кусок вырезан.Возможно он нанёс ещё несколько ударов остальным.И показан конец драки,где пацаны сообща дали ему отпор.Компания перемещается в кафе,где обсуждает инцидент.Невесть откуда появляется в 7 утра кореец и начинает оскорблять их последними словами.Это нормальное поведение для трезвого человека?После этого сотрудники кафе отказываются продать копию аудио и видео записи за 5 млн рублей происшедшего,с чего бы это?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ЮНик 28 января 2019, 14:23

      Включи мозги ,посмотри внимательно видео,хотя там вырезаны целые куски,а оставшиеся переставлены местами ,разобраться можно.

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      александр п > 28 января 2019, 14:36

      Я рассказываю о той информации которая подавалась в первые часы и дни.В основном здесь на бомбе,про оскорбления сообщили свидетели .До того как засекретили материалы дела.Кореец мог только копию снять ,запись хранится на жёстком диске компьютера.

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      александр п > 28 января 2019, 14:52

      Скорей всего административный ресурс использован.Кореец кстати запросил 100 млн рублей с футболистов.Работникам кафе могли корки показать и взять подписку о неразглашении.Но пропагандистский эффект ошеломляющий,все сразу забыли об украденных пенсиях.

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      александр п > 28 января 2019, 15:12

      Тут либо денег хотели срубить,либо отвлечь внимание населения и дать понять всем мажорам ,что бы скромней себя вели.Денег никто не получит,а вторая часть удалась на 100 %.

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      Валерий1965 > александр п 28 января 2019, 15:35

      Вы забыли про часть видит в котором водитель бежит за парнями, нечто кричит им, а потом убегает) Хулиганство инкриминируют)))

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      александр п > Валерий1965 28 января 2019, 15:39

      Я видел только один вариант видео,который показали через 3-4 дня после драки.Там чётко видно ,что драку начал водитель.Хулиганство там никак не пришить.После этого мне всё стало ясно.

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