Магнуссон: «Чакир просто обокрал ЦСКА в Лиге чемпионов»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон раскритиковал работу судьи Чунейта Чакира на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2).

«До игры с «Ромой» удалялся с поля, может быть, только раз, но в таких больших матчах – никогда. Судья тогда нас просто обокрал.

Что касается моего сообщения в твиттер после матча, то один человек из УЕФА, кажется, поставил лайк. Ясно, что это ничего не изменит. Я просто сказал правду: судейство было из рук вон плохим. Мне очень жаль, что нечаянно подвeл команду. Реально сильно переживал», – сказал Магнуссон.