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    Магнуссон: «Чакир просто обокрал ЦСКА в Лиге чемпионов»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон раскритиковал работу судьи Чунейта Чакира на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2).

    «До игры с «Ромой» удалялся с поля, может быть, только раз, но в таких больших матчах – никогда. Судья тогда нас просто обокрал.

    Что касается моего сообщения в твиттер после матча, то один человек из УЕФА, кажется, поставил лайк. Ясно, что это ничего не изменит. Я просто сказал правду: судейство было из рук вон плохим. Мне очень жаль, что нечаянно подвeл команду. Реально сильно переживал», – сказал Магнуссон.

    • На 57-й минуте матча Чакир удалил Магнуссона.
    • После игры исландец опубликовал фото, на котором отобрал мяч у соперника. В этом эпизоде судья показал защитнику вторую желтую карточку и удалил с поля.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.01.2019 09:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4454

      Snek 28 января 2019, 12:26

      Вообще стоит отметить, что в целом судейство губило в моментах игру ЦСКА, первый матч с Викторией, где ЦСКА мог выиграть, но судья то не засчитает 100% гол, то пенальти не поставит.
      Кстати кто-то даже говорил про конспирологические теории мол тут вмешана политика, потому что ЦСКА единственный русский клуб способный побороться в ЛЧ, но это всё не так. Просто объективно ЦСКА в этой компании ЛЧ не везло на судейские ошибки. Все спорные моменты, где судья сомневался, почему-то решения принимались не в пользу ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 января 2019, 11:44

      Обидно. На ошибках учатся и в дальнейшем их не повторяйте, опыт конечно приобретается и его нужно использовать. Дальнейших успехов ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 28 января 2019, 11:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чунейт Чакир судья довольно высокого уровня, Магнуссон несет ерунду.

      -6
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      Рейтинг: +4454

      Snek > FRZZ 28 января 2019, 12:20

      Судья то может и высокого уровня, но эпизод со второй жёлтой карточкой - ошибка, Магнуссон дотянулся до мяча, никакого нарушения не было.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 28 января 2019, 11:32

      Да не ЦСКА хорошо провел пару игр против Реала точнее даже отлично ..но простите ребята Рома понятно судья или сами не смогли ,но Викторию надо было побеждать хотя бы один раз

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > Football06 28 января 2019, 14:12

      В первом матче цска был на много сильнее Виктории и гол чистый не засчитали и пенальти не поставили

      0
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 28 января 2019, 10:57

      Карма накажет этого судью

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 28 января 2019, 10:48

      Да нет самый геморрой судейский был в самой первой игре против Виктории, вот там как раз судья чистую победу отобрал, не засчитав гол и не поставив еще один 100% пендыль

      10
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Skull_Boy 28 января 2019, 11:13

      А мне казалось, что судья чудил как раз в ответном матче против Виктории

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 января 2019, 09:24

      Да, обидно, конечно. Но выиграли бы мы у Виктории и никаких вопросов не возникло. Так что мы сами растеряли все шансы.

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