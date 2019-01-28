Магнуссон: «Чакир просто обокрал ЦСКА в Лиге чемпионов»

Вообще стоит отметить, что в целом судейство губило в моментах игру ЦСКА, первый матч с Викторией, где ЦСКА мог выиграть, но судья то не засчитает 100% гол, то пенальти не поставит.
Кстати кто-то даже говорил про конспирологические теории мол тут вмешана политика, потому что ЦСКА единственный русский клуб способный побороться в ЛЧ, но это всё не так. Просто объективно ЦСКА в этой компании ЛЧ не везло на судейские ошибки. Все спорные моменты, где судья сомневался, почему-то решения принимались не в пользу ЦСКА.
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон раскритиковал работу судьи Чунейта Чакира на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2).
«До игры с «Ромой» удалялся с поля, может быть, только раз, но в таких больших матчах – никогда. Судья тогда нас просто обокрал.
Что касается моего сообщения в твиттер после матча, то один человек из УЕФА, кажется, поставил лайк. Ясно, что это ничего не изменит. Я просто сказал правду: судейство было из рук вон плохим. Мне очень жаль, что нечаянно подвeл команду. Реально сильно переживал», – сказал Магнуссон.
- На 57-й минуте матча Чакир удалил Магнуссона.
- После игры исландец опубликовал фото, на котором отобрал мяч у соперника. В этом эпизоде судья показал защитнику вторую желтую карточку и удалил с поля.