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    Семин: «Матчи со «Спартаком» всегда были и будут принципиальными»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Кубка «Матч Премьер» против «Спартака».

    «Матчи со «Спартаком» принципиальные. Всегда были и будут. Условия неплохие в Катаре, но немного жарко.

    Красивые голы «Локомотива» на турнире? Это индивидуальное мастерство игроков. Хочется, чтобы в РПЛ такие мячи забивали.

    Молодежь составляет конкуренцию основе. Если выдержат это напряжение, то карты им в руки», – сказал Семин.

    Игра пройдет 29 января.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.01.2019 22:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 января 2019, 07:58

      Принципиальный товарняк ?
      Это что то новенькое...........

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 23:08

      Прилетите в Москву жарко не будет, особенно сейчас... Ждёмс не только принципиальной игры, но и интересной с красивыми голами.

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