Семин: «Матчи со «Спартаком» всегда были и будут принципиальными»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Кубка «Матч Премьер» против «Спартака».

«Матчи со «Спартаком» принципиальные. Всегда были и будут. Условия неплохие в Катаре, но немного жарко.

Красивые голы «Локомотива» на турнире? Это индивидуальное мастерство игроков. Хочется, чтобы в РПЛ такие мячи забивали.

Молодежь составляет конкуренцию основе. Если выдержат это напряжение, то карты им в руки», – сказал Семин.

Игра пройдет 29 января.