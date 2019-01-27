Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жезус – о 8 голах в 5 матчах: «Этот год я начал в ударе» 

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился мнением о своей игре.

    «Этот год я начал в ударе. Думаю, это не только из-за голов. Я помогаю команде на поле, много работаю и, думаю, хорошо играю. Я концентрируюсь на этом. Рад забивать, потому что я нападающий и мне нужно забивать голы.

    Когда мы забиваем первый мяч, то хочется забивать еще и еще, хорошо играть и выигрывать», – сказал Жезус.

    • Форвард сыграл в пяти матчах в 2019 году и забил восемь голов.
    • В матче Кубка лиги он оформил покер в ворота «Бернли» (9:0).

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2019 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11