Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился мнением о своей игре.

«Этот год я начал в ударе. Думаю, это не только из-за голов. Я помогаю команде на поле, много работаю и, думаю, хорошо играю. Я концентрируюсь на этом. Рад забивать, потому что я нападающий и мне нужно забивать голы.

Когда мы забиваем первый мяч, то хочется забивать еще и еще, хорошо играть и выигрывать», – сказал Жезус.