AS: «Барселона» показала де Йонгу сообщения Неймара, чтобы отговорить его от перехода в «ПСЖ»

Полузащитник Френки де Йонг на этой неделе заключил контракт с «Барселоной». По информации AS, игрок выбирал между трансфером в «ПСЖ» и в «Барселону». Чтобы убедить футболиста переехать в Примеру, руководство каталонского клуба показало Де Йонгу сообщения форварда Неймара, в которых он сожалел о трансфере в «ПСЖ».

Бразилец перешел в парижский клуб летом 2017 года. Сообщается, что нападающий переписывался с бывшими одноклубникам и руководством «Барселоны» в WhatsApp. Неймар жаловался на уровень Лиги 1, на погодные условия и на жестокость соперников по чемпионату.

Эти сообщения убедили Де Йонга подписать контракт с «Барселоной».

До конца сезона Де Йонг будет выступать за «Аякс».

Игрок присоединится к «Барселоне» 1 июля.

Самых дорогих голландцев продавали бесплатно. Это оказалось выгодно, но бесполезно