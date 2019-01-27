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    AS: «Барселона» показала де Йонгу сообщения Неймара, чтобы отговорить его от перехода в «ПСЖ»

    Полузащитник Френки де Йонг на этой неделе заключил контракт с «Барселоной». По информации AS, игрок выбирал между трансфером в «ПСЖ» и в «Барселону». Чтобы убедить футболиста переехать в Примеру, руководство каталонского клуба показало Де Йонгу сообщения форварда Неймара, в которых он сожалел о трансфере в «ПСЖ».

    Бразилец перешел в парижский клуб летом 2017 года. Сообщается, что нападающий переписывался с бывшими одноклубникам и руководством «Барселоны» в WhatsApp. Неймар жаловался на уровень Лиги 1, на погодные условия и на жестокость соперников по чемпионату.

    Эти сообщения убедили Де Йонга подписать контракт с «Барселоной».

    • До конца сезона Де Йонг будет выступать за «Аякс».
    • Игрок присоединится к «Барселоне» 1 июля.

    Самых дорогих голландцев продавали бесплатно. Это оказалось выгодно, но бесполезно

    Источник: AS

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    27.01.2019 20:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +393

      jengais 27 января 2019, 22:02

      Что дальше? Будут показывать как у кого поднялся сахар и давления в других чемпионатах?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 27 января 2019, 22:00

      Неймара пальцем даже трогать нельзя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 27 января 2019, 21:36

      На войне, как на войне!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 27 января 2019, 21:17

      В Париже плохие погодные условия???

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Черкизовский Кот 27 января 2019, 21:29

      Ну уж похуже чем в Барселоне.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Черкизовский Кот 28 января 2019, 11:34

      Тяжело бедняжке Неймару в Париже.. невозможно жить..

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 27 января 2019, 20:28

      Аххха, не ну если слушать что говорит ноющий вечно неймар, то играть в футбол вообще опасно

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > BlackMurder 27 января 2019, 21:31

      Не оправдываю бразильца, но французский чемпионат - самый грязный и жёсткий из пяти сильнейших.

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > la verdad 27 января 2019, 21:39

      Я не могу понять че он скулит то? Сам захотел псж в чем проблема

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