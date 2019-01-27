Record: Акунья провел последний матч за «Спортинг» и перейдет в «Зенит»

Нападающий «Спортинга» Маркос Акунья перейдет в «Зенит». По информации Record, 26 января 27-летний аргентинец провел последнюю игру за команду, в которой лиссабонский клуб победил в финале Кубка португальской лиги «Порту» (1:1; 4:3 – по пенальти).

Клубам осталось урегулировать последние нюансы. Петербуржцы предлагают за игрока 18 миллионов евро (16 миллионов – фиксированная сумма, 2 миллиона – бонусы). Португальца хотят на 2 миллиона больше.