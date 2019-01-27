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    Record: Акунья провел последний матч за «Спортинг» и перейдет в «Зенит»

    Нападающий «Спортинга» Маркос Акунья перейдет в «Зенит». По информации Record, 26 января 27-летний аргентинец провел последнюю игру за команду, в которой лиссабонский клуб победил в финале Кубка португальской лиги «Порту» (1:1; 4:3 – по пенальти).

    Клубам осталось урегулировать последние нюансы. Петербуржцы предлагают за игрока 18 миллионов евро (16 миллионов – фиксированная сумма, 2 миллиона – бонусы). Португальца хотят на 2 миллиона больше.

    • Акунья выступает за «Спортинг» с 2017 года.
    • В этом сезоне нападающий провел в Примейре 16 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Record.pt

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    27.01.2019 17:03
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 27 января 2019, 21:12

      Будем посмотреть!!!

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 27 января 2019, 18:30

      Неплохо так у Аргентины с Россией сотрудничество в сфере торговли идет. Футболисты, говядина, кокс...

      0
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      Рейтинг: +10

      pavlovasilk 27 января 2019, 18:30

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      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 27 января 2019, 18:28

      Ракицкий, теперь Акунья. Всё, как предсказывали в СМИ. Похоже форвардом будет Азмун.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 27 января 2019, 18:18

      Единственное, что смущает - возраст. Серьезные деньги платить за игрока , которому 27, всё таки рискованно. К тому же на пик он вышел недавно, о серьезной стабильность говорить не приходится. Единственный плюс - Зенит не переплачивает. Плюс класса должно хватить, чтобы стабильно в старте играть, а там уже и видно будет.

      2
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 27 января 2019, 18:16

      Ещё за одного переплачивают... Лишь бы не зря все это

      0
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      Рейтинг: +8

      pasoal 27 января 2019, 18:03

      Договорные матчи на maks-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 17:52

      Это он у "Бомбардира" нападающий, хотя мог быть и вратарём... Пошла движуха по покупке игроков, Маркос универсальный игрок. Он может сыграть левого защитника ( скорей всего для этого и покупают в "Зенит" ), латераля отпахать как и в середине сыграть выдвинутого полузащитника. Парень техничный, обученный, только ростом маловат, но для края это не проблема.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 27 января 2019, 19:00

      Поздновата движуха. Пока адаптируются, а там уже новый сезон.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ДВС 27 января 2019, 19:05

      Ну, а что делать, если ФФП давил и не было свободных денег для покупки игроков. Теперь есть левый защитник ( латераль) и ЦЗ Ярик. На вторых и третьих сборах будут с командой. Игроки опытные, для Ярика не будет проблем с адаптацией, а вот с аргентинцем посмотрим. Может их опыта хватит на эти оставшиеся игры. Нынешняя защита в " Зените" никакая.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:17

      Какой третий сбор? 12.02 игра с Фенером. А на ЧР ещё нап. нужен, ибо один Дзюба не потянет, а Заболотный не уровень.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 января 2019, 17:52

      Еще один аргентинец ))))
      Отлично, сколько еще нужно аргентинцев для счастья ???

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Dellleone 27 января 2019, 18:03

      один ушел, другой пришел. нужно чтобы ровно 5 было

      3
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 27 января 2019, 17:47

      акунья похороны для заболотного)))

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > ZENIT84, 27 января 2019, 18:29

      Давно пора от этого полена избавляться..

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