Рейнгольд – о «Зените»: «Там вообще ничего нет. Темная ночь»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру «Зенита».

«Команда пока не готова. Не хочу их ругать. Что ругать? Команда недавно собралась, приехала на первый сбор, принимает физические нагрузки. Но дело не в этом: в «Зените» вообще ничего нет.

Нет игроков, которые могут чем-то удивить. И еще Паредес уходит. Темная ночь в «Зените». Кто играет? На каком месте? Кто за это место отвечает? Какие планы у главного тренера? Это надо спрашивать у Семака, конечно.

Впечатление команда плачевное производит. Хотя с Семаком согласен в одном: он сказал, что для команды важно закончить работу в физическом плане, и им не надо побеждать «Спартак» или выигрывать турнир (Кубок «Матч Премьер» – прим. ред.). Но главный тренер заявляет, что это такая игра. Но я не соглашусь: ничего там нет», – сказал Рейнгольд.