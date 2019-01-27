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    Рейнгольд – о «Зените»: «Там вообще ничего нет. Темная ночь»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру «Зенита».

    «Команда пока не готова. Не хочу их ругать. Что ругать? Команда недавно собралась, приехала на первый сбор, принимает физические нагрузки. Но дело не в этом: в «Зените» вообще ничего нет.

    Нет игроков, которые могут чем-то удивить. И еще Паредес уходит. Темная ночь в «Зените». Кто играет? На каком месте? Кто за это место отвечает? Какие планы у главного тренера? Это надо спрашивать у Семака, конечно.

    Впечатление команда плачевное производит. Хотя с Семаком согласен в одном: он сказал, что для команды важно закончить работу в физическом плане, и им не надо побеждать «Спартак» или выигрывать турнир (Кубок «Матч Премьер» – прим. ред.). Но главный тренер заявляет, что это такая игра. Но я не соглашусь: ничего там нет», – сказал Рейнгольд.

    • На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
    • На сборах в Катаре петербургский клуб пропустил шесть голов в двух играх Кубка «Матч Премьер».

    Источник: Rusfootball

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    27.01.2019 15:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 27 января 2019, 22:36

      Видимо дедушка давно в Питере не был.)
      Напрашивается на приглашение, чтоб все увидеть своими глазами.))

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 27 января 2019, 22:27

      У Зенита плановая подготовка. через три недели команда должна выходить на сезонную форму. Сейчас нет смысла форсировать игровую форму на максимум. Иначе потом в Апреле пойдёт спад, и сезон будет провален. Спартаку проще. У них сезон начнётся на две недели позже, поэтому будет время ещё и отдохнуть после нагрузок. У зенита таких шансов не будет.

      1
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      Рейтинг: +1430

      balam 27 января 2019, 21:36

      деда угомонись уже-предсезонка идет.надо ему календарь подарить.а Богданычу пожелаем удачи.и будем подобрее-главное в Европе не облажаться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 27 января 2019, 20:57

      Будем посмотреть!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2019, 19:45

      Уж если Валерию что не понравится ,разнесет все в пух и прах ,иногда не по делу.

      5
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      Рейтинг: +826

      Grag 27 января 2019, 19:22

      Посмотрим в сезоне. Что сейчас болтать. Подготовка идет.

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 27 января 2019, 18:27

      По играм под нагрузками между командами, которые вышли из отпуска в разное время, нельзя судить вообще ни о чем. Удивляет то, что Рейнгольд об этом забыл, как будто сам не проходил предсезонные сборы.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Вомбат 27 января 2019, 18:58

      Это так давно было,что он забыл.Да и не было в его время таких нагрузок.футбол в мае считался весенним.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 17:25

      Где тьма, а где свет в конце туннеля от идущего встречного поезда, по весне и узнаем...

      7
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 27 января 2019, 17:16

      Семаку предстоит работа с теми,кто есть.А игроки то есть.Только надо поверить в себя и не думать о бабле.

      3
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 27 января 2019, 16:50

      Зенитовцы не принимайте близко к сердцу слова этого пенсионера.
      У каждой команды должен быть свой "Гена Орлов".
      Вот у нас в Спартаке таким и является Валерий Рейнгольд ))

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