Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о конкуренции и целях в московском клубе.

«Боюсь ли конкуренции в «Спартаке»? Почему я должен бояться? Само собой, хочется играть. Если я буду сильнее, то и буду играть. Конкуренция это всегда хорошо. Нужно просто делать от себя все зависящее.

Было приятно узнать, что я первый игрок «Спартака», рождeнный в 2000 году, который забил за клуб в официальном матче. Но нужно ещe работать и работать, чтобы стать лидером команды. Безусловно, моя цель – стать лидером «Спартака». И получить со временем десятый номер», – сказал Игнатов.