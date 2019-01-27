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    Игнатов: «Моя цель – стать лидером «Спартака» и получить десятый номер»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о конкуренции и целях в московском клубе.

    «Боюсь ли конкуренции в «Спартаке»? Почему я должен бояться? Само собой, хочется играть. Если я буду сильнее, то и буду играть. Конкуренция это всегда хорошо. Нужно просто делать от себя все зависящее.

    Было приятно узнать, что я первый игрок «Спартака», рождeнный в 2000 году, который забил за клуб в официальном матче. Но нужно ещe работать и работать, чтобы стать лидером команды. Безусловно, моя цель – стать лидером «Спартака». И получить со временем десятый номер», – сказал Игнатов.

    • В этом сезоне Игнатов провел в РПЛ пять матчей и забил один гол.
    • По итогам 2018 года Transfermarkt включил 18-летнего россиянина в календарь талантов.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.01.2019 14:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 27 января 2019, 22:13

      хорошее желание!

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 27 января 2019, 20:09

      Если номер восемь палки в колёса вставлять не будет, из парнишки может выйти толк.Фактически Михаил претендует на позицию, за которую играет номер 8. Остальное я думаю итак понятно. Кононов конечно не плохой тренер, но пилить сук на котором сам же и сидит, не будет.Тренеры в Спартаке как показало время, меняются вне зависимости от времён года и достаточно регулярно.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2019, 19:21

      Если будешь совершенствоваться ,тренер конечно оценит твою подготовку. И хорошо если твой выход на поле будет зависеть только от него.

      9
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 января 2019, 18:45

      достойные слова. посмотрим, как будешь говорить, когда дело коснется контракта

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 января 2019, 17:45

      Главное что бы играть хорошо желание не пропало.

      4
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 27 января 2019, 16:36

      Номер не самое главное. Можно играть под №47 и приносить огромную пользу,а можно под №8.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 27 января 2019, 15:19

      Дай то Бог всем молодым парнишкам заиграть в основе,заиграть по спартаковски!!!

      7
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 27 января 2019, 14:41

      Чтобы получить "черенковскую десяточку", ОЙ, как нужно стараться!
      Сейчас у тебя всё, или почти всё для этого есть: тренер, любящий красивый атакующий комбинационный футбол, верящий в тебя и ставящий регулярно в основу, свои хорошие данные, желание .
      Работай!

      7
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 27 января 2019, 15:17

      Выдаем желаемое за действительное? Кононов не ставил Игнатова ни разу в состав с тех пор как пришел в Спартак. В предсезонке сейчас играет, как и вся молодежь. И мне хотелось бы ошибаться, но с началом официальных матчей, сдается мне, Михаил снова плотно присядет на лавку. Сейчас "мода" на Гулиева и из всех молодых только у него есть шансы более менее регулярно выходить в основе

      11
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 27 января 2019, 15:23

      Ты забыл упомянуть наставника , старшего товарища , мудрого капитана и просто ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ( ну ты же понял о ком я ) . ))))))))))

      9
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > VVM1964 27 января 2019, 15:31

      Конечно понял ))

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > VVM1964 27 января 2019, 15:34

      Упоминаю:

      "ЧЕЛОВЕЧИЩЕ и мудрый наставник, капитан, ИЗБРАННЫЙ ИГРОКАМИ капитан команды Денис Глушаков, думаю, поможет Игнатову стать тем, кем он хочет стать в Спартаке!"

      Как, хорошо получилось? )))

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > oyabun 27 января 2019, 15:40

      В официальных матчах прошлого сезона Кононов правильно сделал, что "поставил на ветеранов": ему нужно было время, чтобы разобраться в ненормальной ситуации в команде, а кто, как не "старики" смогут в это время, как могут, обеспечить более менее пристойный промежуточный результат?
      Только они! Так было всегда в любой сфере деятельности.
      "В бой идут одни "старики", помнишь наверняка?

      А сейчас Кононов просто таки активно наигрывает молодёжь в сочетании с опытными футболистами. смотрит, "что почём", и думаю, что Игнатов не только болелам, но и Кононову очень понравился своими действиями на поле.
      Что касается "моды на Гулиева", то если Аяз заиграет в Спартаке, выйдет на новый профессиональный уровень, то буду только рад: всегда хорошо иметь несколько вариантов красивого атакующего футбола.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 27 января 2019, 15:47

      Ну вот теперь " Узнаю брата Колю " ))) - главное что бы не сбылось твое пожелание , а сбылась мечта Игнатова , что то мне подсказывает , что это несколько разные вещи . )))

      6
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > VVM1964 27 января 2019, 15:48

      Что, команде Спартак и ЛИЧНО Игнатову из-за Глушакова неприятностей желаешь?
      Не понимаю однако...

      2
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > derrik2000 27 января 2019, 16:41

      Забыл добавить - что акромя верящего тренера есть ещё ОХУ....НЫЙ и ну ОЧЕНЬ тобой Любимый КАПИТАН Денис Глушаков.
      Ну вот теперь кажется всех упомянули...

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > derrik2000 27 января 2019, 18:07

      Иуда то как раз и занимает позицию Игнатова, еще как "поможет", в дубле то же в футбол играют ))

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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 27 января 2019, 23:46

      Я желаю не очень трудных для восприятия вещей : Спартаку - побед и титулов , Игнатову воплотить желаемое _ стать лидером Спартака , коим глушаков является только для тебя , а у меня другие ориентиры.

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