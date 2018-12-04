Transfermarkt включил Игнатова в календарь талантов

Портал Transfermarkt сегодня включил полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в свой календарь талантов.

18-летний футболист описывается, как «один из ярчайших перспективных футболистов в России».

Хавбек дебютировал за основной состав красно-белых в нынешнем сезоне. Игнатов принял участие в пяти матчах РПЛ и отметился одним голом. Кроме того, он выходил на поле в трех встречах Лиги Европы и в игре Кубка России.