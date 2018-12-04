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    Transfermarkt включил Игнатова в календарь талантов

    Портал Transfermarkt сегодня включил полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в свой календарь талантов.

    18-летний футболист описывается, как «один из ярчайших перспективных футболистов в России».

    Хавбек дебютировал за основной состав красно-белых в нынешнем сезоне. Игнатов принял участие в пяти матчах РПЛ и отметился одним голом. Кроме того, он выходил на поле в трех встречах Лиги Европы и в игре Кубка России.

    Источник: Transfermarkt

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    04.12.2018 17:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +70

      rude boy 5 декабря 2018, 07:57

      Надо давать играть больше ,может толк и выйдет ,станет большим в футбольном смысле игроком .

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 21:37

      Талантливый парень ,его обязательно надо сохранить в Спартаке. Кононов должен к нему внимательно присмотреться. Удачи Михаилу.

      4
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      Рейтинг: +223

      Cupota 4 декабря 2018, 20:34

      Помните, кем стали Чемпионы Европы - 2006 (U17)? Правильно, никем. Большинство уже играть перестало. А кем стали сборники других стран? Правильно, качественными и высокооплачиваемыми футболистами.
      Валить надо в любую другую страну и там играть.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 декабря 2018, 20:22

      После перерыва станет всё ясно.Даже ежу понятно, что Кононов пришёл в команду чтобы Ромашка жила и процветала.Это было главное требование Измайлова.А дальше как народ успокоится, так сказатьбудет видно.До Нового года о Михаиле можно забыть, иначе Кононова постигнет та же судьба , что и Карреру.Если только кто нибудь из старичков травму не получит.Где нибудь в центре.Под нападающим.

      3
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 4 декабря 2018, 19:18

      теперь сгниет в запасе из-за сраной ромашки во главе с Глушаком! вот вам и НОВЫЙ тренер! ((( как же обидно когда такие таланты губят! может, это был бы новый Титов, но теперь его скорее всего мы не скоро увидим в основе(((

      9
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > xrrrx 4 декабря 2018, 20:26

      если ты смотрел вью по Россия 24: Олег Коннонов рассчитывает на всех футболистов и всем даст шанс, так что не переживай , все таланты будут освоены и распилены)

      1
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > PNZ1985 4 декабря 2018, 22:10

      Обещать - не значит жениться. Михаилу нет резона ждать до бесконечности доверия тренера. Если у парня всё нормально с самооценкой, долго ждать с моря погоды не будет и уйдет. Очень не хотелось бы думать, что в Спартаке это не понимают. С одной стороны старый малоэффективный капитан команды, а с другой молодой, талантливый игрок, за которым будущее клуба.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 декабря 2018, 18:35

      Кононов предпочел старперов, а вот Мессимо только в этом году привел в команду сразу 4 молодых и давал им играть...

      14
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 4 декабря 2018, 18:11

      Парень действительно талантлив. Он выступая за основу Спартака был заметен с первых выходов на поле. Были и ошибки, и не всегда все получалось, но порой вызывал восхищение своими действиями. Только бы не загубили парня маринованием на скамейке и выступлениями наших поганых журналистов из СМИ, которым не важно как зарабатывать свой хлеб.
      Удачи Михаилу! Как можно меньше травм и держаться подальше от журналистов.

      9
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      Рейтинг: +729

      deimos88 4 декабря 2018, 18:09

      Мише надо валить уже зимой, если глушак и попов останутся. Если же конечно хочет развиваться

      5
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 4 декабря 2018, 18:03

      Вск знают что парень талантливый, все кроме Кононова! Он с бараньим упорством игнорирует Михаила и ставит совершенно никчемного Тимофеева. Доиграются до того что парень перейдет в другой клуб.

      7
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      Рейтинг: +8203

      nik55 > oyabun 4 декабря 2018, 18:06

      Кононов делает ставку на стариков

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      za logiku > oyabun 4 декабря 2018, 18:09

      Разные позиции у них

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun > za logiku 4 декабря 2018, 18:16

      Почему разные? Оба играют в центре полузащиты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 > oyabun 4 декабря 2018, 18:33

      Игнатов больше игрок атакующего плана, Тимофеев опорник.

      7
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > nik55 4 декабря 2018, 18:35

      Добавлю - ПОКА.
      Что будет после зимнего перерыва - никто не знает. Возможно, что кому-то из старичков придётся уйти, а кому-то - сесть на замену

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > oyabun 4 декабря 2018, 18:38

      Иуда занимает место Игнатова, Тимофеев чистый опорник

      4
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > ufos73 4 декабря 2018, 22:03

      Так это получается пока Глушак на поле, а судя по доверию тренера, это так - Михаила мы на поле не увидим?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > oyabun 4 декабря 2018, 22:44

      Ну хз, есть еще место под напом, но все решает тренер

      1
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