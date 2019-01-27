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    Антон Миранчук: «Со Смоловым остается недопонимание»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих игровых взаимодействиях с нападающим Федором Смоловым.

    «Налаживается ли взаимодействие со Смоловым? Думаю, эти сборы как раз и должны помочь в этом окончательно. Мы же раньше только в сборной России пересекались, а в ходе сезона времени не хватало, чтобы привыкнуть друг к другу. Даже сейчас остается какое-то недопонимание. Это нормально, впереди еще два сбора. Точно найдем общий язык. Федя — грамотный игрок, отличный парень. Проблем быть не должно», — сказал Миранчук.

    • Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара».
    • В этом сезоне форвард забил четыре гола в 12 матчах РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.01.2019 09:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 27 января 2019, 16:02

      Полгода с ним тусите а все никак

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 27 января 2019, 15:52

      Протяни Феде руку, научи его бить пенальти. Глядишь, и появится понимание.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > serppion 27 января 2019, 18:14

      Если бы все было так просто. Играть его научить нужно было и ещё лет в пятнадцать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 27 января 2019, 14:12

      Все дело в завышенной самооценке. Я так думаю. Надо быть проще.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 27 января 2019, 10:49

      О каком недопонимания идёт разговор. Вы играете уже полгода в одной команде. Ежедневные тренировки позволяют найти взаимопонимание за 1-2 недели. Скажи проще: "#Язвезда" , "И мне нет никакого дела до каких то новичков команды. "

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 10:41

      Помимо сборов для этого есть прежде всего каждодневные тренировки и двусторонки на них, чтобы сыгрываться и достичь взаимопонимания между партнёрами по команде.

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