Антон Миранчук: «Со Смоловым остается недопонимание»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих игровых взаимодействиях с нападающим Федором Смоловым.

«Налаживается ли взаимодействие со Смоловым? Думаю, эти сборы как раз и должны помочь в этом окончательно. Мы же раньше только в сборной России пересекались, а в ходе сезона времени не хватало, чтобы привыкнуть друг к другу. Даже сейчас остается какое-то недопонимание. Это нормально, впереди еще два сбора. Точно найдем общий язык. Федя — грамотный игрок, отличный парень. Проблем быть не должно», — сказал Миранчук.