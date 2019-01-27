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    Идову: «В плане свободы США – самая крутая страна на свете»

    Защитник «Локомотива» Брайан Идову назвал США самой демократичной страной в мире.

    «В плане свободы США — самая крутая страна на свете. В США ты всегда делаешь то, что хочешь. Я реально туда часто езжу, отдыхаю, отрываюсь с друзьями. Кстати, в семь лет родители хотели перевести меня в Англию. Я сказал: «Нет, я хочу жить в России, в Питере».

    Но вообще одно дело — отдохнуть. Другое — жить на постоянке. Приехать в США прикольно — все люди позитивные, открытые. Идешь по улице, а тебе кто-нибудь вдруг говорит: «Йоу, мэн, крутые кроссовки!» В России такое почти невозможно.

    Плюс я очень люблю американский спорт — НБА, НХЛ, даже правила бейсбола выучил. Купил игру MLB на приставке — и теперь правда в бейсболе не нуб! Плюс кино американское, музыка…

    Но и в США хватает проблем. Я живу в России, мне комфортно, все мои друзья здесь», — сказал Идову.

    • Идову – воспитанник «Зенита».
    • С трех до шести лет футболист жил в Нигерии.

    Источник: Sport24

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    27.01.2019 09:00
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +232

      Sterh 28 января 2019, 11:36

      Ну так носи крутые кросы и в России. Что ты носишь обувь из Ашана?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Sterh 29 января 2019, 12:09

      Разве там что-то можно купить? В Ашане-Я про обувь за 300 рублей,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 10:57

      Нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти.

      Козьма Прутков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 января 2019, 07:31

      Да валил бы к пиндосам, может линчуют когда... Хорошо, что Зенит этого му-ка
      пропиндосника сплавил.

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 27 января 2019, 22:25

      Вот ведь как получается: и те кто там был и те кто там не был, прославляют Америку, по почему то остаются жить в России.))
      Наверное мазохисты???)))

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 27 января 2019, 18:53

      А мне Турция нравится. Тоже ездил отдыхать.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 27 января 2019, 18:26

      А ты возьми и проломи голову хотя бы простому гражданину США, как Кокорин с Мамаевым и я посмотрю, как твоя свобода превратится в 10 лет заключения. А ещё я всегда буду считать шакалами тех людей, которые восхваляют пиндостан, который уничтожил СССР, превратил в пепел Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Украину и обложил своей ПРО всю нашу страну. Я бы выдворил этого умника из страны. Но это же не демократично, правда? Спросите сегодня про демократию у Венесуэлы.

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Антибиотик 28 января 2019, 08:47

      Прочитал твой коммент, вспомнил анекдот. Нажрался раз полковник царской армии, ничего из вчерашнего не помнит после того, как на китель наблевал.
      Встал утром, видит, китель чистый, все выглажено.
      Он и говорит денщику в свое оправдание: "Вчера шел с дежурства, навстречу пьяный солдат, Стал он мне честь отдавать, накренился и весь китель мне заблевал. Дал ему пять суток гауптвахты"
      - Денщик: "Мало дали Ваше Благородие. Он не только китель заблевал Вам, но и в штаны Вам насрал, подлец".

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 января 2019, 12:11

      Во чел, работает в России в Локо, а лизнул пендосам и Зине... )))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ufos73 28 января 2019, 07:33

      Зине он зря, туда ч-ж хофнюков не берут, хоть залижись. Не Локо со свиньями.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 27 января 2019, 11:41

      Всё меньше с берегов Невы друзей..
      Ты дальше и побольше говори..бельё бесплатно..

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 января 2019, 11:32

      йоу мэн, так что ж ты живешь в России?

      4
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 27 января 2019, 09:50

      Мне больше Канада нравится..но и США с Россией не сравнить..

      4
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