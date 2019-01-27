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    Мельгарехо: «Три года в «Спартаке» пролетели на одном дыхании. До завершения контракта надо еще что-то выиграть»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо о своих планах на будущее. Контракт парагвайского футболиста с красно-белыми истекает летом 2020 года.

    – Вы уже три года в «Спартаке». Стали своим за это время?

    – Конечно. Вроде только что это было, а на самом деле столько всего произошло! Никогда не забуду, как тепло меня приняли в клубе. Как хорошо отнеслись болельщики, спасибо им за это! Три года пролетели на одном дыхании, мы стали за это время чемпионами, и я очень надеюсь повторить это – еще до того, как покину «Спартак».

    – Когда же это произойдет? Когда попрощаетесь со «Спартаком»?

    – Контракт действует еще полтора года. С одной стороны, много, с другой – не очень, время-то быстро летит. Разговоров о продлении пока никаких не было, но это нормально. Ситуация никак не напрягает. Концентрируюсь на работе, на тренировках.

    – Самому что хотелось бы?

    – Пока не знаю. Главное – играть. Мне 28 лет, есть силы и опыт. В Европе давно, полностью освоился. Такие решения надо принимать взвешенно, обсудить все с семьей, выслушать мнение родных. В России я уже шесть лет, мне тут очень нравится. Страна, столица, все круто. Действительно здесь счастлив. И жить, и играть. Посмотрим. Главное другое – несмотря на то, что контракт подходит к концу, надо до его завершения что-то еще выиграть со «Спартаком».

    • Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году из «Кубани».
    • В составе московской команды игрок провел 64 матча, забив девять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2019 08:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 27 января 2019, 20:03

      Лоренцо по большому счёту отправил нашего скамеечника в глухой запас.Если б не паспорт, то Дима был бы там вечно.Хотя к сожалению травмы ни кто ещё не отменял.Надеюсь, что скоро кто нибудь и номера 8 туда же отправит.

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      Рейтинг: +2919

      Play 27 января 2019, 09:27

      Кубок "Матч Премьер"

      1
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Play 27 января 2019, 12:32

      Для хорошего настроя и веры в свои силы в концовке этого чемпионата, почему бы и нет?

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      Рейтинг: +2919

      Play > derrik2000 27 января 2019, 20:28

      Да, рядом с Копа дель Сол поставить в музее

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      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Play 27 января 2019, 20:38

      Почему бы и нет?
      Зенит, вон, вообще какой-то недокомандой предстал в этом турнире, а ему скоро играть с Фенербахче, т. е. должны были бы по идее быть уже намного сильнее и Локомотива, и Спартака в функциональной готовности и сыгранности.

      А на деле - "вон оно чё, Михалыч" (с) )))

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