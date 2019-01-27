Мельгарехо: «Три года в «Спартаке» пролетели на одном дыхании. До завершения контракта надо еще что-то выиграть»

Лоренцо по большому счёту отправил нашего скамеечника в глухой запас.Если б не паспорт, то Дима был бы там вечно.Хотя к сожалению травмы ни кто ещё не отменял.Надеюсь, что скоро кто нибудь и номера 8 туда же отправит.
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо о своих планах на будущее. Контракт парагвайского футболиста с красно-белыми истекает летом 2020 года.
– Вы уже три года в «Спартаке». Стали своим за это время?
– Конечно. Вроде только что это было, а на самом деле столько всего произошло! Никогда не забуду, как тепло меня приняли в клубе. Как хорошо отнеслись болельщики, спасибо им за это! Три года пролетели на одном дыхании, мы стали за это время чемпионами, и я очень надеюсь повторить это – еще до того, как покину «Спартак».
– Когда же это произойдет? Когда попрощаетесь со «Спартаком»?
– Контракт действует еще полтора года. С одной стороны, много, с другой – не очень, время-то быстро летит. Разговоров о продлении пока никаких не было, но это нормально. Ситуация никак не напрягает. Концентрируюсь на работе, на тренировках.
– Самому что хотелось бы?
– Пока не знаю. Главное – играть. Мне 28 лет, есть силы и опыт. В Европе давно, полностью освоился. Такие решения надо принимать взвешенно, обсудить все с семьей, выслушать мнение родных. В России я уже шесть лет, мне тут очень нравится. Страна, столица, все круто. Действительно здесь счастлив. И жить, и играть. Посмотрим. Главное другое – несмотря на то, что контракт подходит к концу, надо до его завершения что-то еще выиграть со «Спартаком».
- Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году из «Кубани».
- В составе московской команды игрок провел 64 матча, забив девять голов.