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    «Реал» сосредоточился на трансфере Азара после отказа от Эриксена

    «Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Челси» Эдена Азара.

    Мадридский клуб сосредоточился на трансфере 28-летнего бельгийца после того, как отказался от приобретения хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

    По информации AS, «Реал» хочет строить вокруг Азара новую команду.

    • Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 150 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник забил десять голов и сделал десять результативных передач в 20 матчах АПЛ.

    Источник: AS

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    27.01.2019 06:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 января 2019, 21:17

      Очень сомнительный трансфер для Реала!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 27 января 2019, 20:18

      Азар погубит вас вы еще пожалеете и локти кусать будете на столько уверены

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2019, 07:58

      У него возраст уже не тот чтобы вокруг него команда строилась

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