«Реал» сосредоточился на трансфере Азара после отказа от Эриксена

Очень сомнительный трансфер для Реала!
«Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Мадридский клуб сосредоточился на трансфере 28-летнего бельгийца после того, как отказался от приобретения хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
По информации AS, «Реал» хочет строить вокруг Азара новую команду.
- Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года.
- Рыночная стоимость игрока – 150 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник забил десять голов и сделал десять результативных передач в 20 матчах АПЛ.