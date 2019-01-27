«Реал» сосредоточился на трансфере Азара после отказа от Эриксена

«Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Мадридский клуб сосредоточился на трансфере 28-летнего бельгийца после того, как отказался от приобретения хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По информации AS, «Реал» хочет строить вокруг Азара новую команду.