Вальверде: «Ла Лига является приоритетом для «Барселоны», у меня нет никаких сомнений в этом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде расставил турнирные приоритеты для команды на текущий сезон.

«Ла Лига является приоритетом для нас, у меня нет никаких сомнений в том, чтобы признать это.

Кто является нашим главным конкурентом? Лидер всегда оглядывается на ближайшего преследователя, но мы опасаемся обе мадридские команды. «Реалу» свойственен особый ген конкуренции, а «Атлетико» никогда не сдается», – приводит слова 54-летнего специалиста sport.es.