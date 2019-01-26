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    Вальверде: «Ла Лига является приоритетом для «Барселоны», у меня нет никаких сомнений в этом»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде расставил турнирные приоритеты для команды на текущий сезон.

    «Ла Лига является приоритетом для нас, у меня нет никаких сомнений в том, чтобы признать это.

    Кто является нашим главным конкурентом? Лидер всегда оглядывается на ближайшего преследователя, но мы опасаемся обе мадридские команды. «Реалу» свойственен особый ген конкуренции, а «Атлетико» никогда не сдается», – приводит слова 54-летнего специалиста sport.es.

    • «Барселона» опережает «Атлетико» в турнирной таблице Ла Лиги на два очка, «Реал» – на десять.
    • Команда Диего Симеоне сыграла на игру больше конкурентов.

    Источник: Sport.es

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    26.01.2019 23:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 28 января 2019, 11:41

      Да? А для всех болельщиков клуба - приоритетом является ЛЧ..

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