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    Паредес будет играть в «ПСЖ» под восьмым номером

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, который в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», определился с игровым номером в новой команде.

    Как информирует Paris United, в составе чемпионов Франции 24-летний хавбек будет выступать под восьмым номером. Ранее этот номер принадлежал Тиаго Мотте.

    • Трансфер аргентинца обойдется французскому клубу в 40 миллионов евро, которые за счет бонусов могут вырасти еще на 5 миллионов.
    • Контракт с парижанами футболист подпишет сроком на 4,5 года.
    • Презентация Паредеса игроком «ПСЖ» состоится завтра.

    Источник: Paris United

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    26.01.2019 22:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 января 2019, 17:37

      Ну вот и случилось.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 января 2019, 00:26

      Кусим, отрезанный ломоть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 23:11

      Не важно под каким номером он будет играть, главное, чтобы не отбывал номер на футбольном поле... А " Зениту", который в кои-то веке удачно продал игрока с профитом надо покупать качественного игрока и закрывать эту позицию. Нобоа ещё игровых кондиций не наберёт после травмы.

      4
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      Рейтинг: +772

      FCTB > Рубик Докоян 27 января 2019, 00:29

      Покупать хороших игроков надо, но они конечно этого делать не будут.
      Наберут оять бревна и будут ждать от них высоких результатов

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > gosproektikabinet 27 января 2019, 08:07

      "Знаток" пиши свою муйню кому-нибудь другому. Понимание футбола на уровне митрофанушки, а тем более экономики. Прибыль можно получать и это делают все у кого голова работает в этом направлении от спекулятивной сделки, купил по дешевле продал по дороже. Футбол на Западе уже давно бизнес, а не игрушка "денежных мешков" как у нас.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FCTB 27 января 2019, 08:13

      Посмотрим как в летнее ТО будет. И брёвна можно обтесать и обработать, чего у нас точно не умеют. Если водитель хреновый, то ему без разницы какой дать автомобиль, угробит любой. В "Зените" митрофанушки рулят в клубе, поэтому мы имеем, то что имеем. Раздутый штат сотрудников, "своих людей" и переизбыток футболёров с завышенной "личкой " по контракту, а как итог ни игры, ни результата.

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