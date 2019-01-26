Паредес будет играть в «ПСЖ» под восьмым номером

Ну вот и случилось.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, который в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», определился с игровым номером в новой команде.
Как информирует Paris United, в составе чемпионов Франции 24-летний хавбек будет выступать под восьмым номером. Ранее этот номер принадлежал Тиаго Мотте.
- Трансфер аргентинца обойдется французскому клубу в 40 миллионов евро, которые за счет бонусов могут вырасти еще на 5 миллионов.
- Контракт с парижанами футболист подпишет сроком на 4,5 года.
- Презентация Паредеса игроком «ПСЖ» состоится завтра.