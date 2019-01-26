Marca: «Барселона» может продать Ракитича

Жаль, Ваня качественный игрок середины поля, рабочая лошадка без пафоса. Таких сейчас мало, все небожители. По поводу Видаля согласен - чемодан, вокзал, куда придется и пусть прихватит за одно и Коутиньо. Барса не клуб, а семья и это надо прочуствовать. Вот например, Суарес-зубастик это понял и посмотрите как он изменился и заиграл на команду.
Ближайшим летом «Барселона» может выставить на трансфер полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Marca.
По сведениям издания, 30-летний хорват будет первым среди игроков средней линии, которых клуб планирует продать после того, как было достигнуто соглашение по подписанию Френки де Йонга («Аякс») за 86 миллионов евро. У каталонцев могут возникнуть проблемы с соответствием правилу финансового Fair Play.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.
- В этом сезоне Ракитич забил три мяча и сделал шесть результативных передач в 29 играх за «Барселону».