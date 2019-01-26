Marca: «Барселона» может продать Ракитича

Ближайшим летом «Барселона» может выставить на трансфер полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Marca.

По сведениям издания, 30-летний хорват будет первым среди игроков средней линии, которых клуб планирует продать после того, как было достигнуто соглашение по подписанию Френки де Йонга («Аякс») за 86 миллионов евро. У каталонцев могут возникнуть проблемы с соответствием правилу финансового Fair Play.