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    Marca: «Барселона» может продать Ракитича

    Ближайшим летом «Барселона» может выставить на трансфер полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Marca.

    По сведениям издания, 30-летний хорват будет первым среди игроков средней линии, которых клуб планирует продать после того, как было достигнуто соглашение по подписанию Френки де Йонга («Аякс») за 86 миллионов евро. У каталонцев могут возникнуть проблемы с соответствием правилу финансового Fair Play.

    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракитич забил три мяча и сделал шесть результативных передач в 29 играх за «Барселону».

    Источник: Marca

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    26.01.2019 20:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 января 2019, 22:54

      Жаль, Ваня качественный игрок середины поля, рабочая лошадка без пафоса. Таких сейчас мало, все небожители. По поводу Видаля согласен - чемодан, вокзал, куда придется и пусть прихватит за одно и Коутиньо. Барса не клуб, а семья и это надо прочуствовать. Вот например, Суарес-зубастик это понял и посмотрите как он изменился и заиграл на команду.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2019, 21:29

      пффф !! ракитича продавать? нет !!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 20:45

      Это ожидаемо, надо Дениса Суареса продавать и определяться по Малкому. А с Приходом де Йонга и скорей всего Рабьо середина поля будет выглядеть шикарно. Ещё бы Коутиньо ощетинился и заиграл в свою силу.

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 января 2019, 20:42

      Лучше Видаля сбагрить, который бестолковый на редкость

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Skull_Boy 26 января 2019, 22:20

      самый бестолковый на данный момент - это Коутиньо, а не Видаль, который видно, что хочет играть, старается. У Коута в его игре, глазах, какое-то вселенское уныние - разве так играют в клубе своей мечты?

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