Антон Миранчук: «Вред от дружбы с Тарасовым? Полнейший бред!»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью «Чемпионату» рассказал о дружбе с одноклубником Дмитрием Тарасовым.

«Вред? Такой бред вообще! Полнейший! У нас общие интересы, мы бываем у него в гостях: играем в футбол, плаваем в бассейне. Просто всегда вместе.

Если с человеком приятно общаться, если это общение дает позитивные эмоции, почему нет

Были моменты, когда он на правах старшего давал советы, что лучше сделать, а что — нет. Не знаю, откуда люди взяли, что он влияет на меня и брата плохо.

Его прошлое осталось в прошлом. Откуда берется негативная часть, понятия не имею», — сказал Миранчук.