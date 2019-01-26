Антон Миранчук: «Вред от дружбы с Тарасовым? Полнейший бред!»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью «Чемпионату» рассказал о дружбе с одноклубником Дмитрием Тарасовым.
«Вред? Такой бред вообще! Полнейший! У нас общие интересы, мы бываем у него в гостях: играем в футбол, плаваем в бассейне. Просто всегда вместе.
Если с человеком приятно общаться, если это общение дает позитивные эмоции, почему нет
Были моменты, когда он на правах старшего давал советы, что лучше сделать, а что — нет. Не знаю, откуда люди взяли, что он влияет на меня и брата плохо.
Его прошлое осталось в прошлом. Откуда берется негативная часть, понятия не имею», — сказал Миранчук.
- Миранчук забил восемь голов и отдал голевую передачу в 24 играх сезона.
- У Тарасова нет результативных действий в восьми матчах.
- Команда Юрия Семина после 17 туров РПЛ занимает четвертое место.
- Чемпионат возобновится в марте.