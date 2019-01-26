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    Женская команда «Бенфики» рекордно выиграла 32:0. Общий счет за 15 матчей – 257:0

    Встреча 15 тура женского чемпионата Португалии «Бенфика» – «Каса до Пово де Пего» (второй дивизион) завершилась счетом 32:0.

    По данным Record, победа стала рекордной по результативности в истории женского футбола.

    Прежний рекорд также принадлежал футболисткам «орлов» – по ходу текущего сезона они дважды победили со счетом 28:0.

    В чемпионате-2018/19 команда ни разу не пропустила. Общий счет матчей с участием лидера таблицы – 257:0.

    У команды Жоао Маркеша 45 очков. Это на 12 больше, чем у «Спортинга B», занимающего второе место.

    Источник: Record

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    26.01.2019 17:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2019, 18:39

      кому нахрен это надо такие результаты ни кого не радуют даже болел команды победительницы САМИМ НЕ СМЕШНО придурки

      -1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 26 января 2019, 18:38

      Можно Зенит объявить унисекс командой?
      Хоть португалок накупим...Хоть на что-то посмотрим....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Алехсбургер. 26 января 2019, 18:41

      точнее РЕЗИНАЗИНА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +502

      diemens74 26 января 2019, 18:30

      Может на поле выходит только Бенфика?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 января 2019, 18:26

      Нужно кое-кого проверить на допинг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 января 2019, 18:18

      О как оно бывает. Высокий уровень конкуренции, ничего не скажешь. А кто-то на Юве с Баварией жалуется)

      0
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