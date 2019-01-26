Женская команда «Бенфики» рекордно выиграла 32:0. Общий счет за 15 матчей – 257:0

Встреча 15 тура женского чемпионата Португалии «Бенфика» – «Каса до Пово де Пего» (второй дивизион) завершилась счетом 32:0.

По данным Record, победа стала рекордной по результативности в истории женского футбола.

Прежний рекорд также принадлежал футболисткам «орлов» – по ходу текущего сезона они дважды победили со счетом 28:0.

В чемпионате-2018/19 команда ни разу не пропустила. Общий счет матчей с участием лидера таблицы – 257:0.

У команды Жоао Маркеша 45 очков. Это на 12 больше, чем у «Спортинга B», занимающего второе место.